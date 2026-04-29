Lento arranque le cuesta el trabajo a otro dirigente en la MLB y un exmánager de los Marlins asume el reto

Don Mattingly, nuevo mánager de los Filis de Filadelfia en la MLB, durante un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 28 de abril de 2026.

WASHINGTON.- Rob Thomson fue despedido este martes como mánager de los Filis de Filadelfia , cuyo registro era de 9-19 en la actual temporada de las Grandes Ligas al momento del movimiento.

El canadiense, de 62 años de edad, acumuló un récord de 355-270 a lo largo de cinco temporadas con los Filis, una franquicia que alcanzó los playoffs durante cuatro años consecutivos bajo la dirección de Thomson.

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Los cuáqueros, que cuentan en su nómina con el lanzador venezolano José Alvarado y dominicanos como el abridor Cristopher Sánchez y el jardinero Johan Rojas, comparten el peor récord de la MLB con los Mets de Nueva York.

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Con Thomson como mánager interino, la novena de Filadelfia registró en 2022 un récord de 65-46. Posteriormente, eliminaron a St. Louis, Atlanta y San Diego para llegar a la Serie Mundial, donde cayeron ante los Astros de Houston.

El sábado, los Filis pusieron fin a una racha de diez derrotas consecutivas, la sequía de victorias más prolongada del equipo desde 1999.

Thomson es el segundo mánager de la MLB en ser despedido en las primeras semanas de la temporada, después de que Alex Cora fuera destituido el sábado por los Medias Rojas de Boston.

Don Mattingly, pelotero de los Yanquis de Nueva York entre 1982 y 1995 y exdirigente de los Marlins de Miami, fue ascendido de coach de banca a mánager interino de los Filis por el resto de la campaña de 2026.

River contrata a nuevo director deportivo

El Club Atlético River Plate anunció este martes que el dirigente español Pablo Longoria asumirá como nuevo director deportivo de la institución.

Longoria, que viene de ser presidente del Olympique de Marsella francés, tendrá "responsabilidad sobre el proyecto de fútbol" profesional del club, según un comunicado publicado en la web del Millonario.

Las tareas del dirigente, de 39 años y nacido en Oviedo, Asturias, serán las de coordinar "las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo", se indicó en el boletín publicado por el histórico equipo argentino.

FUENTE: AFP