martes 30  de  septiembre 2025
Venezuela inicia nuevo ciclo con Vizcarrondo como interino: lista de convocados para los amistosos de octubre

La Vinotinto inicia ciclo con Vizcarrondo como interino y amistosos ante Argentina y Belice, probando jugadores no llamados por Batista.

El mediocampista venezolano #10 Telasco Segovia y el delantero brasileño #07 Vinicius Jr luchan por el balón durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Brasil en el estadio Monumental en Maturín, estado Monagas, Venezuela, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

(Foto de Federico Parra / AFP)
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Venezuela comienza una nueva etapa tras la dolorosa eliminación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con la salida de Fernando Batista, la Vinotinto afrontará la fecha FIFA de octubre bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino, en dos amistosos frente a Argentina y Belice.

Vizcarrondo ha llamado a 32 futbolistas, en una lista marcada por la combinación de experiencia internacional y jóvenes talentos que buscan consolidarse en el nuevo proceso. La gran novedad es que aparecen jugadores que no tuvieron espacio durante la gestión del exseleccionador Batista, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades dentro del plantel nacional.

Convocatoria de Venezuela para los amistosos de octubre

Porteros

José Contreras (Barcelona SC – ECU), Javier Otero (Orlando City – USA), Joel Graterol (América de Cali – COL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira – VEN).

Defensas

Jon Aramburu (Real Sociedad – ESP), Ronald Hernández (Atlanta United – USA), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo – BRA), Carlos Vivas (La Equidad – COL), Teo Quintero (Sparta Rotterdam – NED), Ángel Azuaje (Pumas – MEX), Yiandro Raap (PSV Eindhoven – NED), Alessandro Milani (US Avellino – ITA), Renné Rivas (Kalba FC – UAE), Luis Balbo (Fiorentina – ITA).

Mediocampistas

Bryant Ortega (Khorfakkan FC – UAE), Cristian Cásseres (Toulouse FC – FRA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw – POL), Daniel Pereira (Austin FC – USA), Carlos Faya (Deportivo La Guaira – VEN), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi – UKR), Jesús Bueno (Philadelphia Union – USA), Juan Pablo Añor (Volos NPS – GRE), Matías Lacava (Ulsan HD – KOR), Telasco Segovia (Inter Miami – USA), Wikelman Carmona (New York RB – USA), Ender Echenique (FC Cincinnati – USA), Gustavo Caraballo (Orlando City – USA), Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv – ISR).

Delanteros

Jovanny Bolívar (La Equidad – COL), Alejandro Marqués (Estoril Praia – POR), Kevin Kelsy (Portland Timbers – USA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira – POR).

telascoseg.jpg
Telasco Segovia #8 del Inter Miami CF corre con el balón durante el partido de la MLS entre el Houston Dynamo FC y el Inter Miami en el Shell Energy Stadium el 02 de marzo de 2025 en Houston, Texas.

Novedades en la convocatoria vinotinto

Entre las principales bajas destacan:

David Martínez (LAFC), ausente por compromisos con su club.

Yangel Herrera (Real Sociedad), aún en recuperación.

Otros jugadores como Frankarlos Benítez, Adrián Palacios y Delvin Alfonzo tampoco estarán disponibles por inconvenientes administrativos.

A pesar de estas ausencias, Vizcarrondo ha optado por abrir espacio a futbolistas como Yiandro Raap, Luis Balbo, Alessandro Milani, Gustavo Caraballo y Ender Echenique, quienes no habían sido considerados en el ciclo anterior con Fernando Batista.

Un nuevo comienzo para la Vinotinto

La Vinotinto encara esta doble fecha FIFA con la ilusión de dar rodaje a nuevas piezas y comenzar un camino renovado bajo la dirección de Vizcarrondo. Los duelos ante Argentina y Belice servirán como termómetro para evaluar a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el futuro de la selección.

Con esta convocatoria, la Federación Venezolana de Fútbol envía un mensaje claro: la renovación está en marcha y los jóvenes tendrán su oportunidad de vestir la camiseta vinotinto.

