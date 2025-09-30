Venezuela nombra a su DT para los próximos partidos amistosos de la selección

El exjugador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, habla durante una conferencia de prensa, el 14 de abril de 2025.

CARACAS.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este lunes como entrenador interino de la selección absoluta al exdefensor Oswaldo Vizcarrondo para los amistosos de octubre contra Argentina y Belice , tres semanas después de la salida del argentino Fernando "Bocha" Batista , que fracasó en la clasificatoria mundialista.

Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, Vizcarrondo, de 41 años, salta a dirigir la selección nacional siendo el actual entrenador de la Sub-20 y la sub-17.

Su nombramiento se da luego de que la FVF despidiera a Batista y a todo su equipo tras el fracaso de Venezuela en su intento de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de la Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice" que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

Vizcarrondo, que desde 2004 jugó 83 partidos con la Vinotinto, estará acompañado del entrenador del Caracas, Fernando Aristeguieta, y de Mario Rondón, asistente técnico de la sub-17.

"Finalizados los compromisos, Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Catar de la categoría", añadió la federación.

Venezuela perdió el pasado 9 de septiembre la posibilidad de avanzar al repechaje intercontinental para clasificarse a su primer Mundial, luego de caer en casa ante Colombia por una goleada 6-3.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, pidió entonces "una reestructuración del cuerpo técnico".

Gobierno de Perú pide sanciones a la FPF

El Ministerio de Cultura de Perú exigió este lunes a la Federación Nacional de Fútbol (FPF) sanciones inmediatas tras los insultos racistas contra un jugador ecuatoriano de la liga profesional.

Durante el encuentro del domingo entre Cienciano de Cusco y Alianza Lima, por el torneo Clausura 2025, el delantero ecuatoriano Eryc Castillo fue blanco de insultos discriminatorios cuando dejaba el campo de juego, luego de ser expulsado en los minutos finales del partido disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En un video difundido en redes sociales se oye a algunos aficionados gritarle desde las gradas "¡Hijo de puta, mono asqueroso de mierda!", tras la expulsión por doble amarilla del jugador de 30 años.

FUENTE: Con información de AFP