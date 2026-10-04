Verstappen vuelve a ganar y Antonelli da un golpe al Mundial de F1

El piloto holandés del ganador de la carrera Red Bull Racing, Max Verstappen, levanta su trofeo durante la ceremonia de podio del Gran Premio de Bahréin de Fórmula Uno en Sepang el 4 de octubre de 2026.

Max Verstappen puso fin a una larga sequía de victorias en la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia, mientras Kimi Antonelli dio un paso importante hacia el título tras el abandono de George Russell.

El neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto del podio al conquistar el Gran Premio de Baréin, su primera victoria de la temporada y la primera desde la última carrera del pasado campeonato. El triunfo llegó en una jornada marcada por la lluvia, los retrasos y el abandono de George Russell.

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Verstappen lideraba la carrera a cinco vueltas del final, seguido por los pilotos de Mercedes Kimi Antonelli y Russell, cuando el británico tuvo que detener su monoplaza. Según informó Mercedes por radio, Russell habría sufrido un problema en la unidad de potencia.

La situación permitió a Antonelli terminar segundo y ampliar su ventaja en el campeonato sobre su compañero de equipo de 66 a 84 puntos, con siete carreras todavía por disputarse, incluidas las de Catar y Abu Dabi.

El piloto de Red Bull tuvo que remontar desde el comienzo. Tras una salida complicada, perdió posiciones ante Antonelli y Russell, pero posteriormente consiguió superar al británico y protagonizó una intensa batalla con Antonelli tras una reanudación del coche de seguridad.

“Buen trabajo, chicos. Guau”, celebró Verstappen por radio, agradeciendo al equipo por un “fin de semana fantástico”.

Una carrera marcada por la lluvia

La primera carrera de lluvia de la temporada 2026 comenzó con más de 90 minutos de retraso debido a las condiciones meteorológicas. La salida fue aplazada inicialmente 40 minutos por la intensa lluvia y posteriormente volvió a suspenderse cuando varios monoplazas presentaron problemas de software durante la vuelta de formación.

El Gran Premio se disputó en el circuito de Sepang, en Malasia, después de que la carrera fuera trasladada debido a la guerra entre Irán e Israel. La Fórmula 1 regresó así al trazado malasio por primera vez desde 2017.

Hamilton completa la remontada de Ferrari

Lewis Hamilton completó el podio al finalizar tercero con Ferrari, poniendo fin a una racha de cinco carreras sin subir al podio para la escudería italiana.

El resultado tuvo aún más mérito después de que Ferrari apostara inicialmente por neumáticos para pista seca cuando el asfalto comenzaba a perder agua. La estrategia dejó a Hamilton y Charles Leclerc en las últimas posiciones durante la primera parte de la carrera.

Leclerc consiguió finalmente remontar hasta la cuarta posición, mientras Isack Hadjar terminó quinto con Red Bull.

Oscar Piastri fue sexto con McLaren, seguido por Liam Lawson, séptimo con Racing Bulls. Fernando Alonso logró el mejor resultado de la temporada para Aston Martin al finalizar octavo.

Lando Norris terminó noveno después de salirse de la pista y perder varias posiciones, mientras Arvid Lindblad completó los diez primeros lugares.