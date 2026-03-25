miércoles 25  de  marzo 2026
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Veterano jugador de Argentina advierte que la selección debe evitar "la relajación" de cara al Mundial

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, de la selección de Argentina, también lamentó la cancelación de la Finalissima ante España, campeón europeo

El defensor Nicolás Tagliafico, de Argentina, disputa el balón en un partido de su selección ante Venezuela, el 10 de octubre de 2025.

El defensor Nicolás Tagliafico, de Argentina, disputa el balón en un partido de su selección ante Venezuela, el 10 de octubre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LYON.- Desde lo alto de sus 74 partidos con Argentina, Nicolás Tagliafico lamenta la cancelación de la Finalissima ante España y señala "la relajación" como la principal dificultad a la que se enfrenta la campeona en su defensa del título en el Mundial de Norteamérica 2026.

En una entrevista con la AFP en las instalaciones del Olympique de Lyon, el lateral izquierdo de 33 años radiografía a la Albiceleste con motivo de la última ventana internacional antes de las convocatorias definitivas para la Copa del Mundo (11 junio-19 julio).

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En los amistosos ante Mauritania el 27 de marzo y Zambia el 31, ambos en La Bombonera, en Buenos Aires, Tagliafico puede alcanzar a Juan Pablo Sorín (75) como el marcador de punta izquierdo con más partidos con los tricampeones mundiales.

P: Llegamos a una ventana internacional marcada por la cancelación de la Finalissima. ¿Es de los que piensan que mejor dejar las grandes batallas para el Mundial o le hubiera gustado jugarla?

R: "Como jugadores de fútbol nuestro gran deseo es jugar partidazos, cuanto más fuerte sea, mejor. Obviamente que después se puede perder, se puede ganar, es fútbol, pero tener esa clase de partidos siempre es bueno, como experiencia, como historial y recuerdos. Al final no hubo acuerdo y ahora a mentalizarnos con el Mundial".

Un "mix" en la selección

P: Argentina defiende título con la base del equipo campeón en 2022 y añade una camada de jóvenes de gran talento. ¿En qué momento se encuentra?

R: "Creo que hay un mix con jugadores más jóvenes, quizás con menos experiencia, pero con muchas ganas y mucho deseo de vestir la camiseta de la selección. Al equipo lo veo bien, quizás uno a veces siente que se relaja, pero en competiciones así el equipo vuelve a dar su máximo, vuelve a estar motivado".

P: Cuando habla de relajarse, ¿se refiere a no jugar en las ventanas internacionales partidos de alto nivel?

R: "Muchas veces pasa que cuando uno tiene amistosos de esta categoría, sin menospreciar a nadie, al final sabe que se entrena más fuerte en el día a día con sus compañeros que con el amistoso en sí. Entonces creo que la clave está ahí, en que los entrenamientos sean muy intensos y creo que eso fue lo que nos llevó a salir campeones del mundo. Y muchas veces también pasa que no es fácil los cinco días de la semana estar entrenando con esa intensidad y uno a veces se va relajando".

P: De Catar, un Mundial en prácticamente una ciudad, a la edición de 2026 repartida por Estados Unidos, México y Canadá, con un partido más a jugar (dieciseisavos) para ser campeón. ¿En qué cambia el enfoque y la preparación?

R: "Es un tema a pensarlo porque además de hacerse un poco más largo, quizás cinco o seis días más, uno tiene que estar enfocado en los detalles. Desde los viajes, desde los lugares donde vamos a ir a entrenar, a jugar, la verdad que no se habló nada de cómo va a ser todo... Sabemos que vamos a estar en Kansas (campo base), pero después no se sabe nada más... Además, tienes otro partido decisivo y quizás en dieciseisavos puedes tener la mala suerte de algún detalle que te deja afuera. Es un Mundial diferente, con muchos más equipos y creo que va a ser todo mucho más parejo todavía".

¿Segundo título consecutivo?

P: ¿Son conscientes en el grupo que un segundo Mundial consecutivo, junto con las dos ediciones de la Copa América (2021 y 2024), situaría a la Argentina de Lionel Messi como potencial mejor selección de la historia?

R: "Dos Mundiales consecutivos es algo que solo hicieron Brasil e Italia, pero hace mucho tiempo... Es un sueño, como el sueño que tuvimos de lograr una, pero tenemos que tratar de enfocarnos en el día a día, en el partido a partido, no volverse locos con eso, porque al final el trabajo del día a día es lo que nos va a dar sus frutos".

P: En el Lyon comparte vestuario con Endrick, de nuevo convocado con Brasil. ¿Cómo ha sido su adaptación? Ha recibido elogios, pero también críticas por su juego demasiado directo.

R: "Obviamente tiene sus altibajos, como el equipo en general, pero se adaptó muy bien. Creo que en el Real Madrid no tuvo demasiado tiempo de juego, entonces aquí, al jugar mucho más, te das cuenta de la calidad que tiene, muchas veces con buenas decisiones, muchas veces con malas decisiones... Es joven y al querer mostrar todo ese entusiasmo y esa calidad, puede fallar. Es normal".

FUENTE: AFP

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