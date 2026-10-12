Vinícius, contra las cuerdas: la Champions, su oportunidad ante el ascenso de Diomande

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda al delantero brasileño Vinícius Júnior (izq.), número 07, y al centrocampista turco Arda Güler, número 15, tras su sustitución durante el partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid

Vinícius Júnior afronta el duelo europeo contra la Roma con la necesidad de recuperar protagonismo en el Real Madrid. Tras ser suplente ante el Villarreal y terminar expulsado, el brasileño encuentra en la Champions League una oportunidad para recuperar su mejor versión, mientras Yan Diomande gana terreno en los planes de José Mourinho.

La Liga de Campeones vuelve a presentarse como un escenario ideal para Vinícius Júnior. El delantero brasileño atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada con el Real Madrid, después de perder la titularidad en el último compromiso liguero y protagonizar una acción que terminó con su expulsión ante el Villarreal.

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Fútbol Vinicius se perdería el Clásico por su expulsión ante el Villarreal

Sin embargo, el atacante tendrá la oportunidad de pasar página en el compromiso de este miércoles frente a la Roma, donde buscará demostrar que todavía puede ser determinante en los partidos grandes. La competición europea representa, además, una vía para mantener el ritmo mientras espera conocer las consecuencias disciplinarias de su expulsión en LaLiga.

El momento exige una respuesta futbolística. En nueve encuentros oficiales, Vinícius acumula un gol y tres asistencias, cifras que contrastan con la influencia que ha tenido en las grandes conquistas europeas del conjunto blanco.

La expulsión ante el Villarreal aumenta la presión sobre Vinícius

La última jornada de Liga dejó una noche especialmente complicada para el brasileño. José Mourinho decidió dejarlo inicialmente en el banquillo, una situación poco habitual para uno de los futbolistas más importantes de la plantilla madridista.

Vinícius ingresó al terreno de juego en el minuto 52 y poco después pareció sentenciar el encuentro con un gol tras una acción iniciada por Jude Bellingham. No obstante, la revisión del VAR detectó un tirón de pelo a Nathan Saliba durante la jugada, por lo que el árbitro Isidro Díaz de Mera anuló el tanto y expulsó al delantero.

El episodio dejó al atacante en el centro de las críticas, aunque el Real Madrid logró conservar la victoria gracias a Yan Diomande, autor del gol decisivo.

Tras el encuentro, Vinícius reconoció su error con un mensaje publicado en Instagram: «La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición».

Ahora, el brasileño necesita transformar esa disculpa en una respuesta dentro del campo. La Champions le ofrece una oportunidad inmediata, aunque su presencia no garantiza que recupere automáticamente la titularidad.

Yan Diomande amenaza con cambiar el panorama ofensivo del Real Madrid

La irrupción de Yan Diomande ha añadido un nuevo elemento a la competencia por los puestos de ataque. El joven marfileño, de 19 años, aprovechó su oportunidad ante el Villarreal y marcó el gol que aseguró los tres puntos para el Real Madrid.

Su actuación refuerza su candidatura a tener más minutos bajo las órdenes de Mourinho, especialmente en un momento en el que Vinícius necesita recuperar confianza y regularidad.

El portugués, sin embargo, no considera necesariamente incompatibles a ambos futbolistas. Diomande y Vinícius coincidieron en el terreno de juego durante el encuentro liguero, con el brasileño desplazándose a una posición más centrada y el marfileño ocupando la banda derecha.

La posibilidad de reunirlos en el ataque junto a Kylian Mbappé abre distintas alternativas tácticas para el entrenador, que deberá encontrar el equilibrio entre el talento individual y el funcionamiento colectivo.

Para Vinícius, la competencia supone un desafío adicional. Su trayectoria y sus actuaciones en las grandes noches europeas le conceden un peso importante dentro del equipo, pero el rendimiento reciente de Diomande demuestra que ningún puesto está garantizado.

Mourinho quiere recuperar la mejor versión del brasileño

El entrenador del Real Madrid ha defendido públicamente a Vinícius, consciente de la importancia que puede tener cuando alcanza su mejor nivel.

Antes del encuentro ante el Villarreal, Mourinho expresó su intención de ayudar al delantero a recuperar la confianza y el rendimiento que lo convirtieron en uno de los referentes del madridismo.

«Merece ser ayudado. Quiere mucho ser el Vini que ha regalado tantas alegrías al madridismo», afirmó el técnico portugués.

Mourinho también reconoció que podía recurrir a decisiones deportivas difíciles para facilitar esa recuperación, incluida la posibilidad de dejarlo en el banquillo cuando lo considerase necesario.

La suplencia ante el Villarreal fue una señal de que el entrenador está dispuesto a modificar jerarquías para encontrar soluciones. La expulsión posterior añadió presión a una situación que ya exigía una reacción.

El desafío consiste en recuperar al futbolista desequilibrante, capaz de superar defensores, generar ocasiones y marcar diferencias en los encuentros de máxima exigencia.

La Champions, el escenario donde Vinícius ha construido su legado

Si existe una competición en la que Vinícius puede encontrar argumentos para reivindicarse, esa es la Liga de Campeones.

El brasileño fue protagonista en dos de las grandes conquistas recientes del Real Madrid. En 2022 marcó el gol decisivo contra el Liverpool en la final disputada en París, mientras que en 2024 volvió a anotar en el partido por el título frente al Borussia Dortmund, en Wembley.

Aquellas actuaciones explican por qué el club mantiene la confianza en su capacidad para marcar diferencias en Europa, incluso cuando atraviesa periodos de menor rendimiento.

La visita a la Roma representa una oportunidad para recuperar sensaciones, mejorar sus estadísticas y demostrar que sigue siendo un futbolista capaz de decidir encuentros importantes.

Además, el calendario europeo ofrece nuevos desafíos en las próximas semanas, con el Leipzig como siguiente rival en la Champions, el 21 de octubre, de acuerdo con el calendario señalado.

Vinícius busca una respuesta en Roma

El brasileño llega al compromiso europeo con varios frentes abiertos: la necesidad de recuperar su mejor nivel, la competencia creciente de Diomande y las consecuencias que pueda tener su expulsión en el campeonato español.

La Champions le permite centrarse en el fútbol y buscar una actuación que cambie la percepción sobre su momento actual. Para Mourinho, también será una oportunidad de comprobar si el atacante está preparado para recuperar su lugar en el once inicial.

Vinícius ya ha demostrado que puede responder cuando el escenario es más exigente. Sus goles en las finales de París y Londres forman parte de la historia reciente del Real Madrid y recuerdan el potencial que conserva.

Ahora necesita trasladar esos antecedentes al presente. En Roma tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse, recuperar protagonismo y demostrar que todavía puede ser una de las grandes armas ofensivas del conjunto blanco.