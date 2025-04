Vladimir Guerrero Jr. acuerda de por vida contrato récord con Toronto

Vladimir Guerrero Jr., número 27 de los Toronto Blue Jays, es presentado antes del primer partido en casa de los New York Mets en el Citi Field el 4 de abril de 2025 en el barrio de Flushing, en el distrito de Queens, Nueva York. Los New York Mets derrotaron a los Azulejos de Toronto por 5-0.

La información fue confirmada por la agencia AP y por el periodista Ken Rosenthal (The Athletic y Fox Sports), aunque el club aún no ha hecho el anuncio oficial. El acuerdo no incluirá dinero diferido y solo está pendiente el examen físico para formalizar la firma.