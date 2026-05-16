Entrenador del Real Madrid asegura que "mi relación con Mbappé sigue siendo la misma"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante una sesión de práctica del equipo blanco, el 13 de enero de 2026.

MADRID.- El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa , aseguró este sábado que su relación con su delantero estrella Kylian Mbappé "sigue siendo la misma", luego de que el francés se quejase el pasado jueves por su suplencia en el partido contra el Oviedo.

"Acabo de cruzarme con él, le he dicho que esté tranquilo. Entiendo que este tipo de cosas acaparen los titulares, pero es algo mucho más normal de lo que ustedes piensan", declaró Arbeloa en rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Sevilla.

"Yo he sido jugador, sé lo que pueden sentir en estas situaciones, de jugar todos los días y luego jugar menos o no jugar nada. Entiendo perfectamente que Kylian no estuviera contento por no jugar el jueves, y eso me gusta, no entendería que no quisiera hacerlo. Mi relación con él sigue siendo la misma", insistió el técnico madridista.

El delantero francés, que regresaba a los terrenos de juego el jueves tras tres semanas de ausencia por una lesión en los isquiotibiales, criticó la decisión de su técnico de dejarlo en el banquillo en la victoria por 2-0 contra el ya descendido Oviedo.

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Preguntado en zona mixta el por qué sólo había disputado los últimos minutos, Mbappé declaró: "Me siento bien, al 100%. No he sido titular porque el entrenador me dijo que para él yo era el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Gonzalo, Vinicius y (Franco) Mastantuono”, lanzó Mbappé, abucheado por su público en el estadio Santiago Bernabéu después de entrar en el minuto 69.

Arbeloa contestó casi al mismo tiempo en la conferencia de prensa pospartido que el jugador le había "malinterpretado" y que no quería "correr riesgos" en un partido de LaLiga sin nada en juego, ya que el Real Madrid no se juega nada desde su derrota del pasado domingo frente al FC Barcelona, proclamado campeón.

"Feliz" si Mourinho vuelve

Preguntado también por los rumores de regreso al banquillo blanco para la próxima temporada de su antiguo entrenador y mentor José Mourinho, Arbeloa volvió a ensalzar al portugués: "Para mí, como exjugador y como madridista, José Mourinho es el número uno. Es uno de los nuestros. Si vuelve el año que viene, estaré muy feliz de verle de nuevo en casa".

Arbeloa, que por varias de sus respuestas ya pareció dar por hecho que no continuará la próxima temporada tras no haber logrado ganar ningún título, se mostró "agradecido" por haber podido entrenar al club merengue durante cinco meses.

"Lo más difícil en este club es cuando no ganas. Así que lo que más me duele es no haber podido ayudar al equipo a ganar títulos", concluyó.

FUENTE: AFP