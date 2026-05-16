Manchester City se queda con la FA Cup tras imponerse al Chelsea

El delantero egipcio del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es felicitado por sus compañeros de equipo después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa ante el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026.

LONDRES.- Con un solitario tanto de Antoine Semenyo en la segunda mitad, el Manchester City derrotó al Chelsea y se proclamó campeón de la FA Cup este sábado en el estadio de Wembley , en Londres.

Es el vigésimo título con el City para el técnico español Pep Guardiola y el segundo esta temporada, tras conquistar la Copa de la Liga y a la espera del desenlace de la Premier League , en pugna con el Arsenal cuando sólo quedan dos fechas para el final.

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El de Semenyo, de taquito, quedará como uno de los goles icónicos de las finales de la FA Cup.

Erling Haaland realizó un inteligente desmarque por el costado derecho del área del Chelsea y puso el balón atrás hacia Semenyo, que de tacón colocó con maestría su soberbia definición en el palo largo.

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El Manchester City vuelve a hacerse con la Copa de Inglaterra, tres años después de su último triunfo en la competición y tras dos fracasos consecutivos en la final de las ediciones de 2024 (Manchester United) y 2025 (Crystal Palace).

Los Citizens, inmersos en una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, se quedarán a cinco puntos del líder Arsenal si los Gunners vencen en casa al descendido Burnley el lunes.

Los hombres de Guardiola pueden recortar de nuevo la desventaja a dos puntos con una victoria en Bournemouth en su penúltimo partido de la temporada el martes.

Pero el Arsenal seguiría asegurándose su primer título inglés desde 2004 si gana en el campo del Palace el 24 de mayo.

Sin títulos para los "Blues"

El Chelsea, por su parte, se queda sin posibilidad de ganar un título esta temporada, menos de un año después de haberse proclamado Campeón del Mundo de clubes.

Y los Blues corren el riesgo de no disputar ninguna competición europea la próxima temporada, ya que su actual noveno puesto en la Premier League, a dos fechas del final, no le concede boleto.

La sequía en el ámbito nacional del Chelsea se prolonga con esta cuarta final de Copa perdida, después de 2020, 2021 y 2022. El último título de los londinenses en Inglaterra se remonta a 2018, en esta misma competición.

FUENTE: AFP