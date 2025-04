Vladimir Guerrero Jr.: "El dinero no vale más que la comodidad"

Guerrero Jr. dijo establecer otras prioridades antes que el dinero para no tener que esperar hasta después de la Serie Mundial para saber si quedaba en Toronto o tenía que cambiar de aires.

“Mi familia, cuando tú tienes a tu familia que se quiere quedar en una ciudad y tú te sientes bien en ese equipo, no hay que buscar más nada. Para mí el dinero no vale más que la comodidad. Mi familia se siente cómoda, llevo toda mi vida ahí y terminaré ahí”, continuó. “Si te digo que pensé en agencia libre te miento, porque en el beisbol uno tiene que estar saludable y uno no sabe lo que te puede pasar en una temporada”.

vladisakuda.jpg Vladimir Guerrero Jr., número 27 de los Toronto Blue Jays, saluda a sus compañeros AFP

A cumplir la promesa

El poderoso pelotero, que acumula 161 jonrones en siete años de carrera en las mayores, cada año se traza como meta jugar en los playoffs y buscar el anillo de Serie Mundial que no pudo conseguir su padre, el Salón de la Fama, Vladimir Guerrero.

Las intenciones del jr. se han visto frustradas en tres ocasiones y limitadas a seis juegos. Pero es algo por lo que dice que trabaja cada día.

“Mi meta todos los años es tratar de ir a los playoffs y ganar. El que conoce a mi padre sabe que jugó 16 años y nunca ganó una Serie Mundial y yo le prometí que el día que me ganara un anillo de Serie Mundial se lo daré a él. Todos los días salgo a dar el todo por el todo para que esa meta pueda lograrse”, comentó.

Muy temprano

El año próximo se jugará la sexta edición del Clásico Mundial y desde ya el tema ha tomado importancia, pero Vladimir Guerrero Jr. prefiere dejar los pensamientos sobre este evento para después

“Si te digo que estoy pensando en el Clásico te miento. Tenemos que pensar en la temporada y cuando termine, pensamos en eso. Hay que pedirle a Dios salud, que con eso estaré ahí y sé que tendremos un buen equipo para competir”, afirmó.