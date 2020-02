Wow! Dos Latinas sacuden el Super Bowl con su ritmo épico

Por Luis F. Sánchez

Especial

@luisfsanchez6

Jennifer López y Shakira cumplieron con creces lo prometido con una actuación que hizo mover los cimientos del Hard Rock Stadium, en el tradicional Show del Medio Tiempo del Super Bowl LIV, mientras los Chiefs de Kansas City los 49ers de San Francisco reponían fuerzas lo noche del domingo.

En apenas seis minutos, más de 600 personas empujando piezas de un rompecabezas armaron el escenario. Luego una multitud de jóvenes invadió la cancha como espectadores para darle calor a los artistas en escena.

000_1ON55W.jpg Shakira hizo un recorrido por sus mejores canciones. Angela Weiss / AFP

La música estalló con Shakira iniciando con La Loba su presentación y luego siguió con un popurrí de sus canciones más conocidas que terminó con la interpretación de su famoso tema Las Caderas No Mienten.

Fue la gran oportunidad de la colombiana para lucirse con sus sinuosos movimientos de cadera y su música que es una preciosa combinación de sabor caribeño y toques árabes, para hacer una fusión única y pegajosa.

Con las luces apagadas del estadio se encendieron las de los celulares para señalar la aprobación de la audiencia.

Bad Bunny apoyó la actuación de la cantante y compositora colombiana con una serie interesante y explosiva.

000_1ON5FR.jpg Shakira y Jennifer López contagiaron sus ritmos en el Medio Tiempo del Super Bowl 2020. Angela Weiss / AFP

Acto seguido entró en acción JLo y lo hizo a todo vapor con sus famosos tema Soy Real y Jenny From The Block. En un momento de su presentación apareció con una bandera de Puerto Rico y mostró mucha energía en todo su acto con bailes, saltos, subiéndose al poste y las coreografías acompañas por un numeroso grupo de bailarinas.

En un momento apareció su hijita Emme cantando con un coro y la fiesta era total. Poco después entró en escena J Balbin y fue un ritmo impresionante. También JLo interpretó una recreación de La Lambada, un tema que en su época fue un hit mundial

Sobre el final de la presentación, Shakira y JLo cantaron juntas Waka Waka, que fue el tema del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 compuesto por la talentosa Barranquillera. Y acto seguido estallaron los fuegos artificiales.

El público respondió con grandes aplausos la primera presentación de dos mujeres como figuras estelares del Super Bowl.

Super bowl medio tiempo . jpg Jennifer Lopez durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el domingo 2 de febrero de 2020 en Miami Gardens, Florida. AP/Charlie Riedel

Las divas tenían tanto entusiasmo por el Show de Medio Tiempo, que López puso en su Instagram. “Muy entusiasmada de compartir contigo el escenario @Shakira”, escribió la actriz de origen puertorriqueño. “Vamos a demostrar al mundo lo que dos pequeñas latinas son capaces de hacer. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV”.

En su carrera, entre las dos artistas se combinan para vender 300 millones de discos.

Lopez, de 50 años, todo lo que toca lo convierte en oro como cantante, productora y artista de cine. Es la latina con mayor recaudación en boletería con tres billones de dólares. Las grandes revistas la ubican en una posición estelar: Times entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, Forbes como la Celebridad Más Poderosa y como la Mujer Más Bella del Mundo.

Super bowl. Jennifer Lopez durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el domingo 2 de febrero de 2020 en Miami Gardens, Florida. AP/Seth Wenig

Shakira, quien justamente el domingo cumplió 43 años, ganó tres veces el Premio Grammy y participó en una apertura y dos clausuras en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Se trata de una de las artistas mas exitosas en las redes sociales con billones de vistas a sus producciones.

En el Show de Medio Tiempo han actuado estrellas de la talla de Ella Fitzgerald, Paul McCartney, The Rolling Stones, Michael Jackson, Sting, James Brown, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, Sting, The Who, Aerosmith, Madonna, Phil Collins, Chubby Checker, Beyonce, Bruce Springteen, Prince Janet Jackson, Gloria Estefan y Lady Gaga, entre otros.