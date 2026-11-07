sábado 7  de  noviembre 2026
Fútbol

Salomón Rondón renueva con Pachuca hasta 2028

Salomón Rondón renovó su contrato con Pachuca hasta diciembre de 2028. El venezolano suma 15 goles y lidera el goleo del Apertura 2026.

El venezolano Salomón Rondón, delantero de la Vinotinto, celebra tras anotar un gol en un partido.

El venezolano Salomón Rondón, delantero de la Vinotinto, celebra tras anotar un gol en un partido.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero venezolano Salomón Rondón extendió por dos años su contrato con el Pachuca del fútbol mexicano, por lo que continuará vinculado al club hasta diciembre de 2028.

El atacante, de 37 años, anunció la renovación este viernes a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen con la camiseta de los Tuzos y el número 2028 en el dorsal.

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«Gracias por la oportunidad y la confianza, lo único que he hecho es retribuir con goles y con trabajo», expresó Rondón en un vídeo publicado por el club.

El máximo goleador histórico de la selección venezolana atraviesa su segunda etapa con Pachuca. Su primera experiencia se desarrolló entre 2024 y 2025, antes de marcharse a España para jugar con el Real Oviedo. Regresó al conjunto mexicano a comienzos de 2026.

Desde su llegada, Rondón suma 56 goles, cifra que lo convierte en el sexto máximo anotador en la historia de la institución.

Además, conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024 y el título de goleo del torneo Clausura de ese mismo año.

Actualmente, el venezolano lidera la clasificación de goleadores del Apertura 2026 con 15 tantos, mientras Pachuca busca asegurar su presencia en la fase final del campeonato, cuando restan dos jornadas para concluir la fase regular.

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