El Real Madrid golea al Valencia y alcanza al Barcelona en LaLiga

Los jugadores del Real Madrid comentan la jugada en la que el delantero francés Kylian Mbappé (número 10) fue engañado por el defensa español del Valencia, José Gayà (número 14), durante el partido de la liga española entre el Valencia CF y el Real Madrid CF en el estadio Mestalla de Valencia el 7 de noviembre de 2026.

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 3-0 ante el Valencia este sábado en Mestalla, durante la duodécima jornada de LaLiga, para alcanzar provisionalmente al Barcelona en lo más alto de la clasificación, con 30 puntos.

Los goles de Fede Valverde, en el minuto 28, Arda Güler (36') y Kylian Mbappé (75') sellaron el triunfo del conjunto dirigido por Xabi Alonso, que se coloca segundo por diferencia de goles.

El Barcelona, líder del campeonato, tendrá la oportunidad de recuperar la ventaja este domingo cuando visite al Atlético de Madrid, tercero de la tabla, en uno de los encuentros más destacados de la jornada.

El compromiso en Mestalla también estuvo marcado por los homenajes a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes.

Los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas que llevaban el mensaje "Siempre en nuestro recuerdo" y el dorsal 9 que lucía el jugador.

Además, se realizó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio antes del encuentro, seguido de un minuto de aplausos en el minuto 9.