Lando Norris conquista la pole en el GP de Brasil de Fórmula 1

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, corre durante la tercera sesión de práctica del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 7 de noviembre de 2026.

El británico Lando Norris (McLaren) consiguió la pole position para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, tras dominar una accidentada sesión de clasificación disputada bajo una intensa lluvia en el circuito de Interlagos.

Norris marcó un tiempo de 1:27.470 y superó a los dos pilotos de Mercedes, George Russell (1:27.674) y el italiano Kimi Antonelli (1:28.095), flamante campeón mundial.

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Sin embargo, Russell perderá cinco posiciones en la parrilla por una sanción relacionada con un cambio de componente de su motor.

La clasificación estuvo marcada por las difíciles condiciones meteorológicas, que obligaron a retrasar la sesión durante una hora y media. La Q1 apenas pudo disputarse durante dos minutos antes de que apareciera la primera bandera roja.

Posteriormente, un accidente del debutante brasileño Rafael Câmara provocó otra interrupción en la Q2, mientras que la lluvia volvió a intensificarse durante la última tanda, obligando a los equipos a proteger sus monoplazas.

Norris consiguió así su tercera pole consecutiva en el GP de Brasil, después de haber firmado también el mejor tiempo en las dos ediciones anteriores.

Por su parte, Max Verstappen, segundo en el campeonato de pilotos, saldrá desde el último lugar junto al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), tras recibir una penalización. Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc también deberán cumplir sanciones por modificaciones en sus monoplazas.