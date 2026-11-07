Vasseur exige respeto a Hamilton y Leclerc para proteger los intereses de Ferrari

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, mantuvo una reunión con Lewis Hamilton y Charles Leclerc para abordar el enfrentamiento que protagonizaron en el Gran Premio de México y pedirles que antepongan los intereses de la escudería italiana a sus disputas personales.

El encuentro se celebró el jueves en São Paulo, antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el circuito de Interlagos.

MOTORES Jefe de Ferrari tilda de "falta de respeto" el incidente entre Leclerc y Hamilton

«Fue bueno conversar y aclarar mi posición y la de ellos. Era importante hacerlo. Ahora pasamos página y estamos concentrados en la próxima carrera», explicó Vasseur ante los medios de comunicación.

La tensión entre los dos pilotos aumentó durante la primera vuelta de la carrera mexicana, cuando ambos se salieron de la pista en una disputa por las primeras posiciones. La situación fue aprovechada por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, para tomar el liderato.

Hamilton, que había salido desde la pole position, terminó segundo, mientras que Leclerc cruzó la meta en la cuarta posición después de recibir una penalización por obtener ventaja al abandonar los límites de la pista.

Vasseur reconoció que existe frustración entre sus pilotos, quienes habitualmente compiten por posiciones cercanas y mantienen una intensa rivalidad en los circuitos.

«Son dos competidores con espíritu de lucha, pero necesitan respetarse mutuamente. Y, principalmente, deben respetar la marca, el equipo, las personas que trabajan en la fábrica y las que trabajan en los circuitos», advirtió el dirigente francés.

Además, lamentó que la disputa impidiera a Ferrari conseguir un resultado que parecía favorable: «Cuando estás primero y segundo, esperas terminar primero y segundo, y eso no ocurrió».

La polémica también fue comentada por Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien comparó el episodio con la rivalidad que protagonizaron Hamilton y Nico Rosberg hace una década.

Wolff recordó el accidente entre ambos durante la primera vuelta del Gran Premio de España de 2016, cuando los dos Mercedes abandonaron y permitieron que Verstappen consiguiera su primera victoria en la categoría.

«Puedo entender por lo que está pasando Fred. A veces hacen falta momentos realmente difíciles como este último para dejar clara una posición», señaló.

Ferrari ocupa actualmente la segunda posición del campeonato de constructores, a 126 puntos de Mercedes, cuando restan cuatro pruebas para finalizar la temporada.