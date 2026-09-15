Estas son las conclusiones que deja la edición 2026 del US Open

El alemán Alexander Zverev abraza el trofeo de campeón del Abierto de Estados Unidos, el 13 de septiembre de 2026.

NUEVA YORK.- El Abierto de Estados Unidos que terminó el domingo dejó tres imágenes para el recuerdo: Alexander Zverev levantando su segundo trofeo de Grand Slam , Carlos Alcaraz de vuelta en las pistas y Elena Rybakina apoderándose del reinado de Aryna Sabalenka.

La persistencia de Zverev ha encontrado recompensa por partida doble este año. El alemán se arriesgaba a pasar a la historia como uno de los mejores tenistas sin haber ganado nunca un Grand Slam, pero en este 2026 se ha sacado esa etiqueta de encima.

TENIS Alcaraz cede la corona del US Open en un maratónico choque contra Shelton

La de Nueva York era su tercera final de un Grand Slam consecutiva: Zverev se coronó por primera vez en Roland Garros, quedó a un paso del título en Wimbledon tras perder ante Jannik Sinner y este domingo triunfó en el Abierto de Estados Unidos tumbando al local Ben Shelton.

Los más críticos apuntarán que de París se ausentó el vigente campeón, Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, y de Nueva York el número uno mundial, Sinner, por un problema en la rodilla.

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Zverev, de cualquier forma, se ha convertido en la única alternativa al duopolio Sinner-Alcaraz, al punto de que, tras su victoria en Flushing Meadows, se sitúa a poco menos de 2.000 puntos del número uno mundial de Sinner.

Se avecina así un final de temporada apasionante, ya que Sinner tiene más de 3.000 puntos que defender tras haber ganado el año pasado en Pekín, Viena, París y el Masters de Turín.

Alcaraz deleita y tranquiliza

Además de la identidad del ganador, la gran incógnita en este US Open era comprobar el estado físico de Alcaraz, que se presentaba con más de cuatro meses de inactividad por la lesión de muñeca.

El defensor del título lució a un nivel mejor del esperado e hizo disfrutar al público neoyorquino incluso en el épico duelo contra Shelton, quien emergió como vencedor pasadas las tres y media de la madrugada.

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La imagen de su US Open será, seguramente, su despedida del público de la pista Arthur Ashe con una sonrisa de oreja a oreja, feliz de haber vuelto a la competición en el escenario de sus mayores gestas.

Rybakina arrasa con todo

Zverev, único jugador del Top 5 mundial presente en semifinales, se salvó del naufragio del resto de aspirantes al título como Novak Djokovic, derribado por primera vez en su debut.

Ocurrió lo contrario en el cuadro femenino. Las semifinales las coparon las cuatro primeras del ránking mundial: Sabalenka, Rybakina, Jessica Pegula y Coco Gauff, un pleno que no ocurría desde 1975.

La final la protagonizaron Sabalenka y Rybakina, la gran rivalidad del tenis femenino, y la kazaja salió vencedora como a principios de año en el Abierto de Australia.

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Rybakina arruinó el tricampeonato consecutivo en Nueva York que ansiaba Sabalenka y este lunes también la desbanca del número uno mundial, que la bielorrusa ostentaba desde octubre de 2024.

"Tenemos una gran rivalidad. Hemos jugado muchos grandes partidos, bonitas finales esta temporada", comentó Sabalenka al anticipar los retos por venir: "Si ella sigue jugando así, estoy en problemas".

FUENTE: AFP