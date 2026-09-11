viernes 11  de  septiembre 2026
Tenis

Final del US Open: Sabalenka y Rybakina protagonizan un nuevo capítulo de su gran rivalidad

Sabalenka buscará su tercer título consecutivo en Nueva York ante Rybakina, nueva número uno mundial tras destronar a la bielorrusa

La bielorrusa Aryna Sabalenka en la pista antes del partido de semifinales de individuales femeninos contra la estadounidense Jessica Pegula, mientras que la kazaja Elena Rybakina celebra tras vencer a la estadounidense Coco Gauff en el partido de semifinales de individuales femeninos, durante la duodécima jornada del torneo de tenis US Open.

La bielorrusa Aryna Sabalenka en la pista antes del partido de semifinales de individuales femeninos contra la estadounidense Jessica Pegula, mientras que la kazaja Elena Rybakina celebra tras vencer a la estadounidense Coco Gauff en el partido de semifinales de individuales femeninos, durante la duodécima jornada del torneo de tenis US Open.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La bielorrusa Aryna Sabalenka pugnará por su tercera corona consecutiva del Abierto de Estados Unidos ante su más feroz rival, la kazaja Elena Rybakina, quien la acaba de desbancar del número uno mundial. Sabalenka se instaló este jueves en su cuarta final seguida ante la estadounidense Jessica Pegula mientras Rybakina remontó un set en contra ante la local Coco Gauff.

"Es una final y siento que da igual quién está al otro lado. Solo quieres ganar y dar lo mejor de ti", dijo Rybakina sobre el duelo final del sábado.

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Con Sabalenka "nos motivamos mutuamente cuando jugamos estos partidos", expuso. "Es genial jugar contra alguien que te empuja hasta el límite".

Ambas se han enfrentado ya en 17 ocasiones, con 10 triunfos de Sabalenka. Rybakina se impuso en la primera final de Grand Slam del año en el Abierto de Australia y el miércoles acabó con casi dos años de gobierno de Sabalenka en la clasificación mundial.

Con todo, Flushing Meadows es un fortín de la bielorrusa. En estas pistas rápidas está imbatida en sus últimos 20 partidos y ahora puede sellar el primer tricampeonato seguido desde el de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Mantener el liderazgo "era uno de mis objetivos, pero ahora mismo no hay mucho que pueda hacer. No rendí muy bien en medio de la temporada", dijo Sabalenka ante la prensa.

"Elena aprovechó el momento, jugó realmente bien y se quedó con el número uno", expuso. "Sólo puedo concentrarme en mí misma y tratar de hacer lo mejor posible ahora para mantener la pelea ajustada y quizás recuperarlo algún día".

"Nada que hacer"

Este jueves Sabalenka sólo necesitó de una hora y 20 minutos para batir por 7-5 y 6-2 a Pegula, a la que ya había derrotado en la final de 2024 y en las semifinales del año pasado en Nueva York.

"En el último partido que jugué contra Jessica me fue casi imposible conseguir la victoria", recordó la ganadora. "Estoy súper feliz de haber podido mostrar este nivel de tenis".

A diferencia del año pasado, cuando se adelantó con el primer set, Pegula no pudo esta vez frenar la potencia de fuego de Sabalenka, que no le concedió un solo break.

"Su nivel fue probablemente el más alto que le he visto", se resignó Pegula.

"Honestamente, no estoy tan molesta, no creo que hubiera mucho que yo pudiera haber hecho hoy", dijo la neoyorquina, que a los 32 años sigue sin alcanzar su ansiado primer título grande.

Gauff cede ante Rybakina

Celebridades como la antigua primera dama Michelle Obama y el ex futbolista brasileño Ronaldo acudieron a disfrutar de las semifinales femeninas, las primeras copas por las cuatro primeras sembradas desde 1975.

Las emociones las partieron el segundo duelo, en el que Rybakina se estrenó como nueva jefa del circuito con una formidable remontada ante Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4.

La kazaja se recuperó de un flojo arranque y resistió la asfixiante atmósfera de la pista central a favor de su protegida Gauff, que buscaba un segundo título tras el de 2023.

"Sé que querían que ganara Coco y fue una verdadera batalla", dijo Rybakina al público. "Me mantuve positiva y me dije que tenía que luchar y sacar mi mejor tenis y de alguna forma gané el partido".

Gauff desbordó en el primer set a Rybakina con su capacidad atlética y un certero servicio, con el que conectó cuatro ases.

Con su único quiebre Gauff se avanzó 4-2 y amarró el primer parcial ante una Rybakina que se marchó frustrada al vestuario.

Pero la kazaja ya tenía la fórmula para remontarle a Gauff, tras su triunfo de agosto en las semifinales de Toronto, y recompuso el rumbo con la ayuda del local, que le entregó el segundo set con una doble falta.

Superada en juego, Gauff apeló a su espíritu combativo para reengancharse en el último momento pero Rybakina la apuntilló con un break definitivo.

Las semifinales masculinas se disputarán el viernes con un choque entre los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe y otro entre el alemán Alexander Zverev, primer sembrado, y el ruso Karen Khachanov.

FUENTE: AFP

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