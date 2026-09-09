miércoles 9  de  septiembre 2026
TENIS

Alcaraz cede la corona del US Open en un maratónico choque contra Shelton

El español Carlos Alcaraz cayó ante el estadounidense Ben Shelton por 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7) en una batalla que duró casi cuatro horas y media

El español Carlos Alcaraz se despide de la afición luego de quedar eliminado en el US Open, el 9 de septiembre de 2026.

El español Carlos Alcaraz se despide de la afición luego de quedar eliminado en el US Open, el 9 de septiembre de 2026.

LEONARDO MUNOZ / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- El español Carlos Alcaraz sucumbió ante el estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final del US Open en una épica batalla que se prolongó hasta las 03H33 de la mañana del miércoles, el final más tardío en la historia de este Grand Slam.

Shelton, número nueve de la ATP, destronó al campeón Alcaraz (3º) en el último supertiebreak por marcador de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7) tras cuatro horas y 28 minutos de uno de los partidos más trepidantes del año.

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Alcaraz hace su regreso con firmeza en el US Open

Alcaraz, que compitió en el US Open tras cuatro meses de inactividad, fue llevado al límite físicamente por un Shelton imperial al servicio, que ahora enfrentará en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe.

"Estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado", dijo Alcaraz a la prensa con buen ánimo tras aceptar la derrota con una sonrisa.

"Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano", remarcó el español, que no competía desde su lesión en la muñeca derecha en abril.

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"Hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un ritmo y a un nivel altísimo durante toda la temporada (...) Shelton es una bestia", afirmó.

El duelo, que arrancó alrededor de las 23H00 del martes, terminó superando el récord de las 02H50, el anterior final más tardío registrado en otros cuartos de final de 2022, en los que Alcaraz venció a Jannik Sinner.

"Estoy cansado, ha sido un partido épico (...) Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera", dijo Shelton, que nunca había ganado a un Top 3 mundial en Grand Slams.

Adiós a la racha

El murciano defendió con uñas y dientes la corona del US Open en una noche en la que empezó a verse exhausto desde el segundo set y vomitó en uno de los descansos en el cuarto, pero aun así plantó batalla hasta el final.

La estrella española, de 23 años, se despidió de su racha de 18 partidos seguidos ganados en torneos de Grand Slam, con la que encadenó el título del US Open de 2025 y del Abierto de Australia el pasado febrero.

La corona en Melbourne fue la única que alzó este año y también era la que más deseaba porque lo consagró como el tenista más joven en conquistar los cuatro torneos grandes.

Su temporada se vio truncada por la lesión de muñeca en Barcelona, que lo apartó de Roland Garros y Wimbledon y de todos los eventos de preparación del US Open.

Récord nocturno

En Nueva York aterrizó rodeado de dudas, pero superó todas las expectativas con rotundos triunfos en los primeros cuatro partidos.

El murciano no dio señales de resentirse de la lesión de muñeca, pero su resistencia física no había sido puesta a prueba hasta que se topó con Shelton, uno de los jugadores más potentes del circuito.

El estadounidense, uno de los mejores sacadores de la actualidad, empleó su cañón desde el principio para exigir el brazo de Alcaraz con misiles de hasta 240 km/h.

Como había avanzado el propio Shelton, hubo "fuegos artificiales" en un primer set eléctrico con puntos que pusieron de pie a la mayor pista de tenis del mundo.

Alcaraz se adjudicó el parcial en el "tiebreak" después de no haber podido hacerlo con su servicio cuando servía 6-5 abajo.

Shelton, confiando en su mayor resistencia, no se descompuso y aprovechó un bajón de Alcaraz para encadenar una asombrosa racha de nueve juegos consecutivos.

Cuando el español se volvió a enchufar, Shelton ya tenía encarrilado el tercer set con una ventaja de 3-0.

El local se alimentaba del aliento de la grada y de su pareja, la estrella del fútbol Trinity Rodman.

Pero aun visiblemente fatigado, Alcaraz se mantuvo en pie en dos pelotas de "break" en el primer juego y encontró aire para adelantarse y forzar el quinto y definitivo set.

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Cuando el reloj marcaba las 02H20, el español vomitó aparentemente en la toalla en un descanso.

El público comenzó el quinto set coreando "USA, USA" para empujar a Shelton, pero terminó ovacionando el esfuerzo de ambos jugadores en un pulso que desembocó en el supertiebreak a 10 puntos.

Alcaraz estuvo 6-5 arriba, pero Shelton, bombardeando todavía aces de 235 km/h, dio el último estirón para finiquitar la mayor victoria de su carrera ante su público.

Tras la salida de Alcaraz, que abandonó la pista con una sonrisa, Shelton y el alemán Alexander Zverev lucen como favoritos en un torneo al que no acudió el número uno mundial, Sinner.

FUENTE: AFP

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