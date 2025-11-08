Desde Bogotá al mundo: el sueño de Andrés Carrillo y Natacha Padrino que transforma sonrisas

Lo que comenzó como un sueño en medio de la pandemia, hoy se ha convertido en una clínica de referencia internacional en turismo odontológico. Fundada por los doctores Andrés Carrillo y Natacha Padrino, ambos especialistas venezolanos formados en Colombia, Zenit Dental Studio se ha ganado la confianza de pacientes de Estados Unidos, Puerto Rico y otras partes del mundo gracias a su enfoque personalizado, tecnología de punta y un dominio en el diseño de sonrisas.
Ambos decidieron migrar a Colombia para especializarse en áreas complementarias: Andrés en Rehabilitación Oral y Materiales Dentales, y Natacha en Cirugía Oral y Patología Bucal. Unidos por su vocación y visión compartida, construyeron su clínica apostando por la excelencia clínica incluso en tiempos de incertidumbre global.
"Mientras muchos cerraban por la pandemia, nosotros vimos una oportunidad. Conseguimos tecnología a precios más accesibles y decidimos apostar por un modelo de atención uno a uno, sin salas de espera llenas, donde cada paciente recibiera lo mejor de nosotros", comenta el Dr. Carrillo.
El punto de inflexión llegó cuando, en plena pandemia, una paciente cubana varada en Bogotá solicitó un diseño de sonrisa. Ese primer procedimiento despertó el interés de comunidades internacionales residentes en Colombia, como una red de americanos y puertorriqueños, que pronto empezaron a recomendar el servicio. Desde entonces, la clínica ha recibido pacientes de Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y San Juan, consolidándose como uno de los destinos emergentes más confiables en odontología estética avanzada.
La clínica se especializa en diseños de sonrisa con carillas en cerámica, evitando el uso de resina por razones de durabilidad, estética, adaptación inmediata y menor necesidad de mantenimiento.
“No usamos resina porque nuestros pacientes vienen de lejos, y la cerámica garantiza resultados duraderos sin los controles continuos que exige la resina”, explica el Dr. Carrillo. “Mi formación en materiales dentales me ha permitido comprobar que la cerámica que usamos es la más indicada para este tipo de tratamientos”.
Además, abordan con rigor clínico condiciones como el bruxismo, altamente prevalente entre sus pacientes, con terapias que incluyen placas estabilizadoras y uso terapéutico de Botox, integrando funcionalidad y estética.
Hoy en día, más del 90% de sus pacientes son internacionales. La combinación entre ciencia, tecnología, trato humano y atención personalizada ha hecho de esta clínica no solo un destino, sino un ejemplo de innovación médica y visión empresarial en América Latina.
