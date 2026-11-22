El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, durante el debate electoral.

MADRID.- Los partidos intensifican sus estrategias para captar el voto indeciso de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las encuestas sitúan al Partido Popular en primer lugar, aunque necesitaría el respaldo de Vox para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Los partidos españoles afrontan la última semana de campaña electoral con la mirada puesta en los votantes indecisos y en la distribución del voto entre las principales fuerzas políticas. El Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, busca consolidar su ventaja en las encuestas y asegurar los apoyos necesarios para alcanzar el Gobierno, mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente Pedro Sánchez, intenta reducir la distancia.

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Comicios generales

Los sondeos publicados este domingo mantienen al PP como favorito para ganar los comicios generales del 29 de noviembre, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, integrado por 350 diputados. En ese escenario, Vox, liderado por Santiago Abascal, tendría un papel determinante en la formación de una nueva mayoría parlamentaria.

Las proyecciones electorales anticipan que Sánchez podría perder el poder después de ocho años al frente del Ejecutivo. El PSOE quedaría en segundo lugar y tendría dificultades para reunir los apoyos parlamentarios que le permitieron mantenerse en el Gobierno, gracias a los partidos nacionalistas vascos y catalanes y a otras formaciones de su bloque político.

El margen de los últimos días estará marcado por la disputa del voto útil, especialmente entre los electores que todavía no han decidido su preferencia y quienes podrían modificar su respaldo en función de las posibilidades de cada candidatura.

"El resultado está muy ajustado en este momento", afirmó Sánchez el sábado durante una entrevista radiofónica. El presidente presenta al PSOE como la alternativa para impedir un gobierno de PP y Vox, a los que acusa de impulsar una "involución".

Por su parte, los populares buscan evitar el exceso de confianza y llaman a concentrar el voto en su candidatura para asegurar una mayoría que permita poner fin al actual ciclo de gobierno.

Feijóo pide concentrar el voto y advierte sobre el precedente de 2023

El líder del PP insiste en la necesidad de mantener la movilización hasta el cierre de las urnas. Aunque diversos medios y analistas consideraron que Feijóo salió fortalecido del debate electoral que protagonizó el jueves con Sánchez, el candidato conservador evita dar por segura la victoria.

El precedente de las elecciones de 2023 refuerza esa cautela. En aquella ocasión, los sondeos anticipaban una mayoría parlamentaria de PP y Vox, pero ambas formaciones no consiguieron los escaños suficientes para gobernar. Sánchez logró entonces reunir los apoyos necesarios para continuar al frente del Ejecutivo.

Durante un mitin celebrado este domingo en Murcia, ante una asistencia que el PP cifró en 7.000 personas, Feijóo pidió a sus seguidores redoblar los esfuerzos para convencer a los electores.

"Dicen que el cambio de gobierno está más cerca y yo creo que es verdad, pero también sabemos lo que pasó en el año 2023", señaló.

"Cuando el cambio sea una realidad, lo celebraremos y lo celebrará España, pero antes hay que ganarlo, voto a voto", agregó.

La estrategia del PP también ha generado tensiones con Vox. Abascal cuestionó los llamamientos de los populares a concentrar el voto en su candidatura y los acusó de intentar restarle apoyos a su partido. También reprochó a Feijóo que reprodujera algunas de sus propuestas y mensajes.

Vox es una de las formaciones que ha registrado un crecimiento electoral significativo desde los comicios de 2023, por lo que la distribución de los escaños entre ambos partidos será determinante para establecer el alcance de una eventual mayoría parlamentaria.

Sánchez apuesta por la participación

En el PSOE, la estrategia para la recta final pasa por elevar la participación y captar apoyos entre los electores que todavía no han definido su voto. Sánchez pidió este domingo un esfuerzo adicional a sus seguidores y dirigió parte de sus mensajes a los jóvenes y las mujeres.

"Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", afirmó durante un acto en Murcia.

El presidente también expresó su expectativa de que la participación alcance el 75 % del censo electoral, un escenario que, según sus cálculos, favorecería las posibilidades de mantener una mayoría parlamentaria.

La actuación de Sánchez durante el debate del jueves con Feijóo generó críticas entre algunos representantes de su propio espacio político. Ada Colau, dirigente del Frente Amplio, y otros sectores cuestionaron la actitud del presidente durante el encuentro y consideraron que no transmitió suficiente determinación.

Inmigración, vivienda y corrupción centran los últimos días de campaña

En la recta final, las candidaturas mantendrán la atención sobre asuntos que han dominado la discusión política española, entre ellos la inmigración irregular, el acceso a la vivienda, los derechos sociales, la situación del sistema ferroviario y los casos de corrupción.

Estos temas estarán acompañados de propuestas programáticas, mensajes dirigidos a movilizar a sus respectivas bases electorales y nuevos cruces de declaraciones entre los candidatos.

La campaña tendrá otro momento de confrontación el próximo jueves, cuando Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau participen en un debate conjunto, apenas tres días antes de la votación.

El encuentro será una de las últimas oportunidades para que los aspirantes intenten convencer a los indecisos y reforzar sus posiciones antes de unas elecciones cuyo resultado determinará la composición del próximo Congreso y las posibilidades de formar gobierno.

FUENTE: Con información de EFE