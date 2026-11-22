Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que se "inclina" por reanudar los bombardeos sobre Irán si finalmente no se logra un acuerdo diplomático para Año Nuevo.

En declaraciones exclusivas concedidas el domingo a Fox News, el presidente acusó a los negociadores iraníes de dar largas al asunto mientras seguían intensificando las hostilidades tras las elecciones estadounidenses.

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"El presidente dijo a Fox News que se inclina por reanudar los ataques contra Irán si tras Año Nuevo no se ha logrado un acuerdo", explicó el jefe de corresponsales de la cadena estadounidense, Trey Yingst.

El periodista explicó que Trump le confirmó que las negociaciones continúan con un formato indirecto, pero los iraníes son "bailarines de claqué profesionales". "No paran de hablar. No hacen más que hablar, pero todo es pura palabrería", indicó.

Trump también se refirió a las informaciones sobre la intención de Irán de poner a prueba el bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico y reiteró que hay un bloqueo vigente sobre los puertos iraníes. "Espero que lo hagan. Si intentan atravesar el bloqueo estadounidense, acabarán en el fondo del mar, como el resto de la Armada iraní", aseguró.

Más agresivos después de las elecciones

"Ahora son más agresivos que antes de las elecciones", dijo Trump, al describir a los responsables iraníes. Los demócratas ganaron las elecciones de medio mandato y han afirmado que buscan detener la guerra contra el régimen islamista.

«No paran de hablar, lo único que hacen es hablar, pero todo son tonterías», añadió.

Estas declaraciones se producen mientras EEUU mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes en medio de un conflicto más amplio en el estrecho de Ormuz, y mientras Trump ha pronosticado que seguirán los ataques de represalia entre las fuerzas estadounidenses e iraníes.

Mientras tanto, las manifestaciones contra el régimen teocrático han vuelto a estallar en varias ciudades iraníes. Cuando le preguntaron por los nuevos disturbios en Irán, Trump lanzó un mensaje directo a los manifestantes que están ahí: "Sigan protestando".

FUENTE: Con información de Fox News