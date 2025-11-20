viernes 21  de  noviembre 2025
INSPIRACIÓN

Diseñar tu cultura: la estrategia más poderosa de la década

Una cultura real, explica Suz Amaro, es un sistema vivo donde los valores y estándares se traducen en comportamientos, idiomas y rituales compartidos

Suz Amaro.

Suz Amaro.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Para Suz Amaro, creadora de Vivesmart™, aún hay dueños de negocios que no comprenden el verdadero valor de tener una cultura por diseño.

"Me parte el alma ver negocios que dicen tener misión, visión y valores escritos en la pared, pero nadie los vive. Eso no es cultura. Eso es decoración corporativa", afirma.

Lee además
El evento HÉROES 2025: Conferencia + Networking.
INSPIRACIÓN

Llega a Miami HÉROES 2025, el evento para entender los negocios, la mentalidad y el liderazgo
como ganar 20 horas mas y hacer crecer tu negocio
OPINIÓN

Cómo ganar 20 horas más y hacer crecer tu negocio

Una cultura real, explica Amaro, es un sistema vivo donde los valores y estándares se traducen en comportamientos, idiomas y rituales compartidos.

“Es una incubadora de amor y valor donde tu gente se alinea y multiplica tu visión. Y en la década de mayor infidelidad laboral y de clientes, lo único que fideliza es tu cultura”. “Es una incubadora de amor y valor donde tu gente se alinea y multiplica tu visión. Y en la década de mayor infidelidad laboral y de clientes, lo único que fideliza es tu cultura”.

Con más de 15 años acompañando a líderes, Vivesmart ha desarrollado una metodología práctica para crear culturas por diseño, integrando liderazgo, ejecución, servicio y bienestar.

"Tu cultura no solo impacta a tu equipo; te transforma como líder. Si no la construyes intencionalmente, terminarás sobreviviendo a los cambios en lugar de sobresalir", recalca.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vivesmart (@vivesmart)

El llamado de Amaro es claro: “Haz de la cultura tu estrategia principal. Diseñarla es lo que te hará diferente, sostenible y verdaderamente feliz en tu negocio”.

Sobre Vivesmart

Vivesmart es un ecosistema que acompaña a líderes y dueños de negocios a construir negocios por diseño, con claridad, equipos de alto desempeño y bienestar sostenible.

Puede conocer más en @vivesmart y @suzamaro.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Suz Amaro (@suzamaro)

Temas
Te puede interesar

Protege tu negocio: Lo legal que no puedes ignorar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración