Diseñar tu cultura: la estrategia más poderosa de la década

Para Suz Amaro, creadora de Vivesmart™, aún hay dueños de negocios que no comprenden el verdadero valor de tener una cultura por diseño.
Una cultura real, explica Suz Amaro, es un sistema vivo donde los valores y estándares se traducen en comportamientos, idiomas y rituales compartidos
Para Suz Amaro, creadora de Vivesmart™, aún hay dueños de negocios que no comprenden el verdadero valor de tener una cultura por diseño.
"Me parte el alma ver negocios que dicen tener misión, visión y valores escritos en la pared, pero nadie los vive. Eso no es cultura. Eso es decoración corporativa", afirma.
Una cultura real, explica Amaro, es un sistema vivo donde los valores y estándares se traducen en comportamientos, idiomas y rituales compartidos.
Con más de 15 años acompañando a líderes, Vivesmart ha desarrollado una metodología práctica para crear culturas por diseño, integrando liderazgo, ejecución, servicio y bienestar.
"Tu cultura no solo impacta a tu equipo; te transforma como líder. Si no la construyes intencionalmente, terminarás sobreviviendo a los cambios en lugar de sobresalir", recalca.
El llamado de Amaro es claro: “Haz de la cultura tu estrategia principal. Diseñarla es lo que te hará diferente, sostenible y verdaderamente feliz en tu negocio”.
Vivesmart es un ecosistema que acompaña a líderes y dueños de negocios a construir negocios por diseño, con claridad, equipos de alto desempeño y bienestar sostenible.
Puede conocer más en @vivesmart y @suzamaro.