Diseñar tu cultura: la estrategia más poderosa de la década

Para Suz Amaro , creadora de Vivesmart™, aún hay dueños de negocios que no comprenden el verdadero valor de tener una cultura por diseño.

"Me parte el alma ver negocios que dicen tener misión, visión y valores escritos en la pared, pero nadie los vive. Eso no es cultura. Eso es decoración corporativa", afirma.

INSPIRACIÓN Llega a Miami HÉROES 2025, el evento para entender los negocios, la mentalidad y el liderazgo

Una cultura real, explica Amaro, es un sistema vivo donde los valores y estándares se traducen en comportamientos, idiomas y rituales compartidos.

“Es una incubadora de amor y valor donde tu gente se alinea y multiplica tu visión. Y en la década de mayor infidelidad laboral y de clientes, lo único que fideliza es tu cultura”. “Es una incubadora de amor y valor donde tu gente se alinea y multiplica tu visión. Y en la década de mayor infidelidad laboral y de clientes, lo único que fideliza es tu cultura”.

Con más de 15 años acompañando a líderes, Vivesmart ha desarrollado una metodología práctica para crear culturas por diseño, integrando liderazgo, ejecución, servicio y bienestar.

"Tu cultura no solo impacta a tu equipo; te transforma como líder. Si no la construyes intencionalmente, terminarás sobreviviendo a los cambios en lugar de sobresalir", recalca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vivesmart (@vivesmart)

El llamado de Amaro es claro: “Haz de la cultura tu estrategia principal. Diseñarla es lo que te hará diferente, sostenible y verdaderamente feliz en tu negocio”.

Sobre Vivesmart

Vivesmart es un ecosistema que acompaña a líderes y dueños de negocios a construir negocios por diseño, con claridad, equipos de alto desempeño y bienestar sostenible.

Puede conocer más en @vivesmart y @suzamaro.