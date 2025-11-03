lunes 3  de  noviembre 2025
Documental de Juan Gabriel revela que fue abusado a los 13 años

Las declaraciones forman parte de Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, serie documental de Netflix creada con material inédito de la vida del "Divo de Juárez"

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel.

Imagen del videoclip de la canción "Nunca había amado así" de Juan Gabriel.

Captura de pantalla/Youtube/Juan Gabriel

MIAMI.- Salen a la luz más detalles del pasado turbulento del fallecido ícono del pop mexicano, Juan Gabriel. En la nueva docuserie de cuatro partes de Netflix, Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, un narrador revela que el cantautor fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote durante su juventud.

"A los 13 años, se vio obligado a trabajar como ayudante en la casa de un sacerdote que abusó de él y le hizo proposiciones indecentes", según revela el narrador.

En vida, Juan Gabriel nunca hizo públicas estas acusaciones.

La docuserie también detalla la juventud del "Divo de Juárez" como delincuente juvenil. Siendo menor de edad, cuenta el narrador, ya había comparecido ante el tribunal tres veces.

"A los 17 años, por hurtar dinero de un bolso. A los 16, fue acusado de robar perfumes en Ciudad Juárez, y ese mismo año fue detenido por su comportamiento y por resistirse a un agente de policía", afirma.

También se revela que fue encarcelado a los 20 años tras ser acusado injustamente de robo, razón por la que lo enviaron a Lecumberri, la prisión más dura y temida de la Ciudad de México. Tras su arresto, Juan Gabriel contó a las autoridades sobre su pasado.

"Su declaración revela que tuvo una infancia difícil y solitaria, sin guía ni apoyo familiar. Carecía de un hogar estable", continúa el narrador.

Material inédito

El proyecto propone una exploración de los episodios más significativos de la trayectoria del cantautor mexicano, a través de archivos personales proporcionados por su familia y responsables de su legado.

A lo largo de los cuatro episodios, los espectadores acceden a Juan Gabriel como nunca antes, en un viaje que abarca desde los inicios de su carrera hasta su muerte.

“Lo que hace único a este proyecto es la inmersión en las dos facetas: la figura privada y la pública. Juan Gabriel era la música. Alberto Aguilera Valadez (su nombre real) era su pausa”, declaró la directora María José Cuevas a Billboard Español en una reciente entrevista.

