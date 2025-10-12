domingo 12  de  octubre 2025
"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

El documental de Netflix propone una exploración de los episodios más significativos de la trayectoria de Juan Gabriel, a través de archivos personales

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bajo el título Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, Netflix se prepara para rendirle homenaje a Juan Gabriel, a casi diez años de su fallecimiento. La docuserie será dirigida por María José Cuevas y llegará a la plataforma de streaming para dar un vistazo más cercano a la vida del llamado Divo de Juárez.

El proyecto propone una exploración de los episodios más significativos de la trayectoria del cantautor mexicano, a través de archivos personales proporcionados por su familia y responsables de su legado.

De esta forma, el documental se compone de cuatro episodios construidos con material inédito que incluye fotografías y videos registrados por el intérprete de Amor Eterno.

"Se está haciendo un video para cuando yo ya no esté en este planeta, para dejarlos como un testimonio", se escucha decir a Juan Gabriel en el avance compartido por Netflix.

De acuerdo con la plataforma, se trata de contenido al que el público no había tenido acceso hasta ahora, abriendo la puerta a un lado más íntimo del artista que marcó generaciones y dejó atrás un legado musical invalorable.

En este primer tráiler se pueden apreciar imágenes de la juventud del cantante, los reportes televisivos que anunciaron su muerte en 2016 y escenas del ya legendario concierto que ofreció en 1990 desde el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

La serie documental de uno de los máximos ídolos de la cultura mexicana llegará a Netflix el 30 de octubre.

