Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

MIAMI.- El dólar estadounidense alcanzó este lunes los 715 pesos cubanos en el mercado informal, según la tasa representativa del medio de prensa elTOQUE, un nuevo máximo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

La divisa avanzó cinco CUP respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 710. El incremento confirma la tendencia ascendente que días antes la llevó a superar por primera vez la barrera de los 700.

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El movimiento tiene un impacto directo sobre la economía familiar. Con la referencia actual, 100 dólares representan 71,500 pesos, una cantidad superior a diez salarios medios mensuales del sector estatal.

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) situó esa remuneración promedio en 7,074.10 CUP durante abril de 2026. Al convertirla mediante el valor informal de este lunes, equivale a menos de diez dólares.

La comparación no significa que todos los trabajadores reciban el mismo ingreso, pero permite dimensionar la distancia entre las remuneraciones pagadas en moneda nacional y el precio de las divisas utilizadas para adquirir numerosos bienes, financiar importaciones privadas o recibir remesas.

El euro también avanzó cinco unidades y llegó a 815 CUP, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) se situó en 461.85, con una disminución de 11.84 pesos, de acuerdo con la actualización consultada.

Estas cifras no constituyen tarifas obligatorias ni sustituyen los valores establecidos por las instituciones estatales. elTOQUE calcula su tasa mediante el análisis de ofertas de compraventa publicadas en grupos de redes sociales, por lo que funciona como referencia para transacciones realizadas entre particulares.

Las cotizaciones pueden modificarse durante el día en respuesta a la oferta y la demanda. Al momento de la consulta, 100 euros equivalían a 81,500 pesos, mientras una cantidad similar en MLC representaba 46,185.

Los bancos y las casas de cambio mantenían valores inferiores. La tabla de operaciones formales recopilada por elTOQUE mostraba que el precio de venta del dólar oscilaba entre 673.96 y 682.38 CUP, dependiendo de la entidad y de si la operación se realizaba en efectivo o mediante transferencia.

La diferencia con el circuito no estatal fluctuaba, por tanto, entre 32.62 y 41.04 pesos por cada dólar. Esa distancia evidencia las dificultades del mecanismo gubernamental para satisfacer la demanda de moneda extranjera.

Cuando ciudadanos o negocios privados no consiguen adquirirla mediante canales bancarios, recurren a intercambios directos cuyo precio depende de la disponibilidad y las necesidades de compradores y vendedores.

El encarecimiento repercute además en los productos comercializados en moneda nacional. Una parte considerable de los alimentos, materias primas y artículos de primera necesidad vendidos por emprendedores privados procede del exterior, por lo que sus costos suelen calcularse a partir del valor de reposición.

Datos oficiales citados por Reuters indican que los precios han aumentado al menos 25% durante 2026. La agencia también señaló que el peso cubano ha perdido cerca de diez veces su valor frente al dólar desde 2021.

La devaluación coincide con una creciente dolarización de la actividad económica, escasez de efectivo y limitaciones para retirar dinero de los bancos. En numerosas sucursales, los usuarios deben hacer largas filas y enfrentan topes diarios, apagones o interrupciones de las comunicaciones que paralizan las operaciones.

Mientras una parte de la población recibe remesas o genera ingresos en moneda extranjera, quienes dependen exclusivamente de salarios y pensiones quedan en una posición cada vez más vulnerable. Esa desigualdad se acentúa a medida que establecimientos y proveedores fijan sus precios tomando como referencia el costo real de las divisas.

El régimen cubano ha introducido cambios en su política cambiaria, entre ellos una tasa flotante para determinados segmentos y nuevas modalidades de compraventa. Sin embargo, esas medidas todavía no han conseguido estabilizar el peso ni cerrar la brecha entre las vías oficiales y las transacciones entre particulares.

La llegada del dólar a 715 CUP no establece un precio único para todo el país, pero confirma una tendencia: cada billete estadounidense exige una cantidad mayor de moneda nacional, mientras los ingresos estatales permanecen muy por debajo del costo de numerosos productos y servicios.