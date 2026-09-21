Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026

NUEVA YORK.- Delcy Rodríguez , jefa encargada de Venezuela, llegó hoy en la madrugada a EEUU para asistir a la 81° Asamblea General de la ONU que se celebra desde este lunes en Nueva York, y reunirse mañana con el presidente Donald Trump al margen de la cumbre multilaral.

Rodríguez fue recibida en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey por el Encargado de Negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, y funcionarios venezolanos al culminar un viaje “controlado” a bordo de un jet de matrícula estadounidense y no de una aeronave presidencial como es lo habitual, se informó.

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En su cuenta de X, la encargada expresó: "Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones".

Delcy Rodríguez en EEUU

La participación de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU fue confirmada este domingo, pero no se precisó la fecha en la que viajaría a Nueva York, donde la justicia de este estado lleva adelante el proceso judicial contra el depuesto Nicolás Maduro, capturado en enero cuando ella asumió el control del país como su vicepresidenta.

El viernes, la Casa Blanca anunció que Trump y Rodríguez se reunirán el martes 22 de septiembre en Nueva York al margen de la cumbre, lo que sería el primer encuentro entre ambos tras las conversaciones iniciadas a principios de este 2026 para un proceso de recuperación del país.

En su agenda, el presidente estadounidense tiene previsto un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la firma del acuerdo con Groenlandia para mantener presencia militar permanente en ese territorio autónomo de Dinamarca.

Viaje controlado

Rodríguez salió de Venezuela rumbo a EEUU en un jet Gulfstream G500 N818CA, de matrícula estadounidense, operado por la empresa colombiana Helistar S.A.S, según informó el comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia de EEUU

El experto llamó la atención sobre el uso del jet, luego de recordar que el Departamento de Justicia incautó otras aeronaves que utilizó Maduro durante su mandato autoritario.

“Si Venezuela dispone de aeronaves oficiales de Estado, ¿por qué se contrató un Gulfstream privado para llevar a Delcy Rodríguez de Caracas al área de Nueva York, quién contrató y pagó el vuelo?”, apuntó.

Otras cuentas que siguen las operaciones aéreas en Venezuela indicaron que la aeronave de ultra lujo que llevó a Rodríguez a EEUU se encontraba en Venezuela desde el 15 de septiembre, procedente de Bogotá, Colombia, y días después hizo una “visita de tres horas a San Tomé, Anzoátegui (estado oriental venezolano) y Curazao.

EL AVIÓN QUE LLEVÓ A DELCY RODRÍGUEZ A NUEVA YORK



Delcy Rodríguez llegó al área de Nueva York desde Venezuela, pero no lo hizo a bordo de una aeronave presidencial venezolana ni de alguno de los jets que anteriormente estuvieron al servicio de la cúpula del gobierno… pic.twitter.com/SM4aTaHjmN — Jesus Romero (@CommanderRomero) September 21, 2026

FUENTE: Con información de EFE, Jesús Romero, red X, Arrecho red X