lunes 21  de  septiembre 2026
HERENCIA HISPANA

Latino Wall Street impulsa desde Miami una ruta hacia la prosperidad hispana

La séptima edición reunió en Telemundo Center a expertos, empresarios y comunicadores para abordar inversiones, liderazgo y creación de patrimonio

La Séptima Conferencia Anual de Latino Wall Street se realizó el 19 y 20 de septiembre en Telemundo Center.

La Séptima Conferencia Anual de Latino Wall Street se realizó el 19 y 20 de septiembre en Telemundo Center.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street.

Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Decenas de participantes durante la jornada sabatina.

Decenas de participantes durante la jornada sabatina.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La agenda buscó acercar conocimientos especializados entre los participantes.

La agenda buscó acercar conocimientos especializados entre los participantes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Rafael Pineiro, concejal de Doral entregó una proclama como el Dia de Latino Wall Street en dicha ciudad.

Rafael Pineiro, concejal de Doral entregó una proclama como el Dia de Latino Wall Street en dicha ciudad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Gabriela Berrospi y Tony Delgado, fundadores de la organización, recibieron el reconocimiento.

Gabriela Berrospi y Tony Delgado, fundadores de la organización, recibieron el reconocimiento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La decisión reconoció los años dedicados a promover oportunidades y formación económica entre los hispanos.

La decisión reconoció los años dedicados a promover oportunidades y formación económica entre los hispanos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Fernando Allende, artista invitado al evento.

Fernando Allende, artista invitado al evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Fernando Allende posa con el rotativo de DIARIO LAS AMÉRICAS durante la conversación con este medio.

Fernando Allende posa con el rotativo de DIARIO LAS AMÉRICAS durante la conversación con este medio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Directivos e invitados comparten junto a Allende sobre el escenario en el cierre del primer día de la convocatoria.

Directivos e invitados comparten junto a Allende sobre el escenario en el cierre del primer día de la convocatoria.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Fernando Allende posa con el rotativo de DIARIO LAS AMÉRICAS, durante su conversación con este medio.

Fernando Allende posa con el rotativo de DIARIO LAS AMÉRICAS, durante su conversación con este medio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Convertir la celebración de la Herencia Hispana en una oportunidad para hablar de inversiones, emprendimiento y construcción de patrimonio fue el propósito de la séptima Conferencia Anual de Latino Wall Street, desarrollada durante dos jornadas en Telemundo Center.

La cita, realizada el 19 y 20 de septiembre, congregó a especialistas, empresarios, comunicadores y figuras del entretenimiento alrededor de una idea central: facilitar herramientas que permitan tomar decisiones económicas informadas y ampliar las posibilidades de crecimiento de los latinos en Estados Unidos.

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Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street.

Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street.

Gabriela Berrospi y Tony Delgado, fundadores de la organización, encabezaron un programa compuesto por paneles, conversaciones y sesiones formativas acerca del mercado de valores, desarrollo empresarial, liderazgo y generación de riqueza.

La agenda buscó acercar conocimientos especializados a una población cuya influencia dentro de la economía estadounidense continúa aumentando, pero que todavía enfrenta dificultades para acceder a orientación en español sobre el manejo del dinero.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa procura que el reconocimiento a las contribuciones culturales de los latinos trascienda los actos conmemorativos y se traduzca también en preparación, oportunidades y conexiones profesionales.

Durante el encuentro se presentaron experiencias de personas provenientes de distintas industrias y se abordaron asuntos relacionados con la inversión, la creación de empresas y la planificación a largo plazo.

Entre las personalidades anunciadas estuvieron el empresario Tom Sosnoff, cofundador de Thinkorswim y Tastytrade; el experto tributario Julio Gonzalez; el ejecutivo Carlos de Miguel y el especialista de mercados Daniel Roos.

La convocatoria incluyó además a figuras de los medios y el entretenimiento como Mariana Atencio, Caterina Valentino, Carolina Rosario, Carolina Tejera, Liliana Rodríguez Morillo, Adriana Cataño, Samar Yorde, Fernando Allende, Michelle Posada y Tefi Valenzuela.

La presencia de profesionales con trayectorias diversas permitió vincular el conocimiento técnico con historias de superación, posicionamiento laboral y desarrollo de proyectos propios.

Gabriela Berrospi y Tony Delgado, fundadores de la organización, recibieron el reconocimiento.

Gabriela Berrospi y Tony Delgado, fundadores de la organización, recibieron el reconocimiento.

Uno de los momentos destacados se produjo cuando el concejal de la ciudad de Doral, Rafael Piñeiro, proclamó el Día de Latino Wall Street y distinguió el trabajo realizado por Berrospi y Delgado. La decisión reconoció los años dedicados a promover oportunidades y formación económica entre los hispanos.

La primera jornada concluyó con una alfombra roja y una recepción en la que coincidieron conferencistas, representantes de los medios, emprendedores e invitados especiales. Las actividades académicas continuaron al día siguiente en la sede de Telemundo. Más allá de la participación de personalidades conocidas, el eje de la convocatoria estuvo concentrado en fomentar una cultura de planificación que permita transformar los ingresos en estabilidad y bienestar familiar.

Latino Wall Street desarrolla cursos, seminarios y entrenamientos dirigidos a quienes desean comprender el funcionamiento de la bolsa, organizar sus recursos y conocer diferentes alternativas para hacer crecer su capital.

La entidad sostiene que la falta de conocimientos básicos puede limitar la capacidad de numerosas familias para aprovechar las opciones disponibles en el país. Por esa razón, sus programas combinan conceptos económicos con orientación sobre disciplina, mentalidad empresarial y objetivos futuros.

Esta edición dio continuidad a una serie de encuentros que en años anteriores ha convocado a dirigentes, empresarios y personalidades nacionales e internacionales.

Con la reunión celebrada en Miami, sus promotores volvieron a incorporar el progreso económico a la conversación sobre la Herencia Hispana y defendieron la preparación como una vía para fortalecer la independencia y el porvenir de las nuevas generaciones.

Fernando Allende posa con el rotativo de DIARIO LAS AMÉRICAS durante la conversación con este medio.

Fernando Allende posa con el rotativo de DIARIO LAS AMÉRICAS durante la conversación con este medio.

El cierre incorporó una nota artística con la participación de Fernando Allende. El actor y cantante mexicano subió al escenario y puso al público a cantar y bailar, sumando a la agenda económica un momento de celebración cultural.

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