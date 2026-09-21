Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti

MIAMI. — Florida confirmó la primera muerte asociada al dengue durante 2026, en medio de uno de los mayores brotes de transmisión local registrados en el estado durante las últimas décadas.

La víctima es una mujer de 80 años residente en Tampa que murió el 4 de septiembre. El certificado de defunción incluyó el dengue, el choque séptico y la falla multiorgánica entre las causas relacionadas con el fallecimiento.

Las autoridades determinaron que la octogenaria contrajo la infección dentro de Florida y no durante un viaje internacional.

El Departamento de Salud estatal confirmó la muerte, aunque no divulgó información clínica adicional sobre la paciente. El caso forma parte del brote que afecta principalmente al condado Hillsborough, donde se han contabilizado más de 130 infecciones adquiridas localmente.

Florida acumula 152 casos de transmisión interna en lo que va del año, el segundo total anual más elevado de su historia reciente. La cifra solamente ha sido superada por los cerca de 200 contagios locales reportados en 2023.

Un portavoz del Departamento de Salud en Hillsborough calificó la situación como “extraordinaria” para un condado que habitualmente registra apenas unos pocos casos.

Mosquito transmisor

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti. Estos insectos también pueden propagar los virus del zika y chikunguña y suelen reproducirse en pequeñas acumulaciones de agua próximas a viviendas.

La transmisión local significa que una persona fue infectada por un mosquito dentro de Florida. El contagio no ocurre normalmente por contacto directo entre seres humanos: un mosquito adquiere el virus al picar a una persona infectada y después puede transmitirlo mediante nuevas picaduras.

Especialistas consideran que las lluvias, las altas temperaturas y la humedad han favorecido la multiplicación de mosquitos en el área de Tampa. El aumento también puede ser mayor de lo reflejado en las estadísticas porque numerosas infecciones no producen síntomas y, por tanto, nunca llegan a diagnosticarse.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que solo una de cada cuatro personas infectadas desarrolla síntomas. Los más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares, náuseas, erupciones y dolor detrás de los ojos.

Señales de peligro

La mayoría de los pacientes se recupera en aproximadamente una semana, pero el dengue grave puede provocar sangrado, descenso de la presión arterial, choque, daños en órganos y muerte. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado y la debilidad extrema requieren atención médica inmediata.

Las autoridades mantienen labores de fumigación y vigilancia en Hillsborough. También recomiendan vaciar recipientes con agua, cubrir la piel, usar repelentes registrados y reparar mosquiteros en puertas y ventanas.

La primera muerte del año aumenta la preocupación sanitaria, pero no significa que todos los contagios evolucionen de manera grave. La prevención de las picaduras y la eliminación de criaderos continúan como las principales defensas frente al brote.