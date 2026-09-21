Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

MIAMI. — El congresista republicano Carlos Giménez lanzó una dura crítica contra Delcy Rodríguez ante su anunciada participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la gobernante encargada de Venezuela tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Delcy la sabandija llega a la ONU, pero no engaña a nadie”, escribió el legislador cubanoamericano en una publicación en X.

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Giménez afirmó que la presencia de Rodríguez en Nueva York no debe borrar las denuncias de asesinatos, torturas, encarcelamientos políticos y persecuciones ocurridas durante el régimen de Nicolás Maduro.

Asimismo, el legislador recordó a los millones de venezolanos que abandonaron su país durante la prolongada crisis política, económica y humanitaria.

“Las víctimas en Venezuela merecen memoria, justicia y libertad”, agregó el representante del Distrito 28 de Florida, que abarca una parte del suroeste de Miami-Dade y los Cayos.

Regreso de Venezuela a la ONU

El régimen venezolano confirmó que Rodríguez participará en las sesiones de alto nivel de la Asamblea General, que comienzan el martes 22. El Ministerio de Comunicación sostuvo que la gobernante llevará “la voz de la nación” al escenario internacional.

Rodríguez viajó durante la noche del domingo y llegó al área de Nueva York en la madrugada del lunes. Aterrizó en Teterboro, Nueva Jersey, a bordo de un jet privado de matrícula estadounidense, donde fue recibida por John Barrett, encargado de Negocios de EEUU en Caracas, y funcionarios venezolanos.

La visita representa el regreso de un gobernante venezolano a la Asamblea General después de ocho años. La última comparecencia presencial de Nicolás Maduro ocurrió en 2018.

El exdictador permanece ahora detenido en Nueva York tras su captura durante una operación estadounidense en Caracas, en enero de 2026.

La Casa Blanca también confirmó una reunión entre Trump y Rodríguez al margen del encuentro multilateral. Sería el primer contacto presencial entre ambos y la primera reunión entre los gobernantes de Estados Unidos y Venezuela desde el breve intercambio que Barack Obama y Maduro sostuvieron durante la Cumbre de las Américas de 2015.

El acercamiento tiene una especial repercusión en el sur de Florida, donde sectores del exilio venezolano cuestionan que Washington mantenga una relación estrecha con una dirigente que ocupó cargos decisivos durante el chavismo. Rodríguez fue canciller, vicepresidenta y una de las colaboradoras más cercanas de Maduro antes de asumir el poder después de su captura.

#SOSVenezuela Delcy la sabandija llega a la ONU, pero no engaña a nadie.No olvidamos a los asesinados, torturados, presos políticos, perseguidos y a millones de venezolanos obligados a abandonar su patria.Delcy ha sido cómplice y partícipe de años de represión del narco régimen de Maduro.Las víctimas en Venezuela merecen memoria, justicia y libertad. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 21, 2026

Crítica sostenida

El pronunciamiento de Giménez no constituye un episodio aislado. El congresista ha mantenido durante años una posición frontal contra Maduro y las principales figuras del chavismo, entre ellas Rodríguez y Diosdado Cabello.

Después de las elecciones venezolanas de julio de 2024, Giménez acusó a Maduro de desconocer la victoria opositora y respaldó el reclamo democrático encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

En enero de 2025, el legislador cubanoamericano calificó al entonces gobernante como un “criminal serial” y apoyó una iniciativa legislativa destinada a elevar a 100 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su captura.

El congresista también ha denunciado la persecución contra opositores, la liberación y posterior encarcelamiento de dirigentes políticos y los vínculos que atribuye al antiguo gobierno con organizaciones criminales.

La llegada de Rodríguez a Nueva York abre así un marcado contraste: mientras la Casa Blanca la recibe como interlocutora para la nueva etapa venezolana, Giménez insiste en que su cooperación actual con Washington no elimina su responsabilidad política durante los años de Maduro.