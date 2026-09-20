Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

Como experimentado urbanizador e inversionista, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump ha utilizado su visión para grandes obras en Washington, en especial el majestuoso proyecto de la Casa Blanca, que refuerza como nunca antes la seguridad de la histórica instalación.

La reforma del “Lincoln Memorial Reflecting Pool”, que fue limpiado, reparado y pintado de azul, forma parte de la lista de novedosos proyectos impulsados por la administración Trump.

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El estanque reflectante cambió su imagen a un costo de 14 millones de dólares; una obra que permanecía pendiente desde hace años ante la vista de varios mandatarios, después del visible deterioro, el recubrimiento de algas durante años y la contaminación por el agua estancada.

Hasta ahora nadie había buscado una solución; sin embargo, las críticas sí estallaron de parte incluso de quienes nunca se ocuparon de remodelar la llamada piscina reflectante. La gran oposición vino motivada porque el cambio tenía un “serio problema”: detrás de su ejecución estaba la autorización de Trump. Y para la izquierda, todo lo que huela o represente Trump, esté bien o mal, lleva un enjambre de voces cuestionadoras.

Nuevo Helipuerto

El presidente #47, como todos los mandatarios, busca imprimir su huella antes de dejar la Oficina Oval. Trump lo hace a través de su megaplan económico, comercial, militar y geopolítico. También de la manera en que mejor ha inscrito su fama antes de llegar a la Casa Blanca en 2016 (primer mandato): la inversión y la construcción.

Gracias a Trump, ahora la Casa Presidencial cuenta con un nuevo helipuerto, construido -entre otras razones- para proteger el césped de la histórica instalación ante las potentes turbinas de la nueva generación de los Marine One, los helicópteros que trasladan a lugares no tan distantes a los Presidentes y altos funcionarios del país.

El inquilino de la Casa Blanca anunció el 14 de septiembre la terminación del nuevo helipuerto permanente, fabricado con un granito reforzado con otros materiales para una duración de décadas.

La zona de aterrizaje, que lleva inscrito el escudo de Estados Unidos en tonos blancos y negros, fue construida con un granito que, según Trump, es "prácticamente indestructible".

"Es una verdadera obra de arte, e incluso hasta los detractores de Trump dijeron: '¡Wow, qué bien se ve!'", escribió el mandatario en su red Truth Social junto a una fotografía del helipuerto.

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses abordaban el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, pero la nueva flota de estos helicópteros tiene motores mucho más potentes y sus salidas de aire caliente se dirigen hacia el suelo, lo que quemaría el césped.

Reforzamiento de la seguridad

Pero el plato fuerte de las obras impulsadas por Trump en Washington es la gran reconstrucción del ala este de la Casa Blanca. El mandatario, a pesar de reunir todos los permisos oficiales y la aprobación de la Oficina de Preservación Histórica (HPO, por sus siglas en inglés) y la Junta de Revisión de Preservación Histórica (HPRB), de la capital estadounidense, tuvo que apelar a la Corte Suprema para poder finalizar el megaproyecto.

En la petición presentada ante el Máximo Tribunal del país, el Departamento de Justicia pidió revocar la suspensión de la construcción, ordenada el 7 de agosto por un tribunal federal de apelaciones.

En lugar de una simple área de recepción, el documento se refirió a un "complejo militar integrado, que incluye un enorme y moderno salón para las recepciones en la Casa Presidencial con toda la seguridad requerida en los tiempos actuales".

El gigantesco proyecto de reconstrucción se encontraba en el momento del reclamo judicial en un 65%, por lo que dejarlo significaba la exposición del acero a la corrosión de la intemperie y de otros materiales, que hubiera sido en gran medida muy perjudicial.

El tribunal de apelaciones indicó que la suspensión de la construcción "no tenía que ver" con los méritos del proyecto en sí, sino que el Presidente debió haber solicitado la aprobación del Congreso.

Con la oposición en bloque de los demócratas y su agenta antiTrump y progresista o Woke, el mandatario sabía que la majestuosa obra enfrentaría la burocracia legislativa y los obstáculos por motivaciones políticas.

La imperiosa necesidad de reformas para la seguridad del recinto presidencial obligó a los asesores y al propio jefe de la Oficina Oval a comenzar lo antes posible, bajo el amparo legal de órdenes ejecutivas y los permisos de construcción exigidos para una obra de tal magnitud.

La izquierda siempre en el ojo ajeno

Trump calificó el dictamen del tribunal de apelaciones como una "vergüenza nacional".

En octubre de 2025, Trump firmó la demolición de la zona este de la Casa Blanca para la remodelación.

El líder republicano enfatizó el matiz principal de seguridad del proyecto y reiteró que el edificio albergará sistemas de defensa con tecnología de última generación y drones que protegerán toda la capital.

El presupuesto, financiado íntegramente con donaciones privadas, entre ellas dinero del propio Presidente, podría superar los 700 millones de dólares, un costo también cuestionado por los demócratas quienes afirman que se han utilizado fondos de los contribuyentes.

Pero no son los demócratas en particular quienes mayor moral tengan para reclamos de supuesto despilfarro. Las culpas de la izquierda siempre recaen en el ojo ajeno. Basta con un simple análisis de los ocho años de Barack Hussein Obama y la extensión de su mandato -otros cuatro- con Joe Biden.

En este caso, si fuera cierto el uso de dinero de los contribuyentes, los fondos están plenamente justificados. La preocupación de los demócratas, con su actual plataforma radical, debió estar en los escándalos de fraude y corrupción en Minnesota, California, Nueva York, Massachusetts o en los 3.200 millones de dólares que costará la remodelación de los edificios que conforman la sede de la Reserva Federal en Washington. Sin embargo, ese gigantesco gasto y el despilfarro por estafas, incluso de somalíes naturalizados, están bien para los “admiradores de la honestidad y el control” de los abanderados de la ultraizquierda.

Las críticas recayeron en Trump cuando cuestionó cómo un proyecto de 1.200 millones de dólares (un costo ya extremadamente alto) escaló hasta los 3.200 millones de dólares con la aprobación de la Junta de Gobernadores del Banco Central y los ingresos de la nación.

Fondos del país

Aunque la Fed tiene autonomía y gestión propia, los fondos pertenecen al presupuesto federal de la nación y no a una entidad privada como han publicado en su momento algunos medios de prensa de tendencia izquierdista.

Después de todos los intentos de los demócratas por frenar las obras promovidas y firmadas por el Presidente, finalmente el megaproyecto de seguridad en la Casa Blanca recibió el dictamen final de la Corte Suprema.

El Supremo autorizó la continuación de las obras de renovación para la seguridad de la Casa Blanca y suspendió un fallo anterior que ordenaba detener las labores.

Unas 250 personas entre empleados e ingenieros trabajan más de 20 horas diarias y los siete días de la semana para completar la construcción a finales de este año.

La obra, que avanza ya sobre el 74% en la actualidad, se lleva a cabo en un espacio de 8.300 metros cuadrados que la administración Trump y la Corte Suprema consideran clave para la seguridad nacional.

A pesar del fallo de la Máxima entidad de Justicia en el país, los opositores y adversarios políticos del Presidente insisten en que es necesario el visto bueno del Congreso. Trump, asesores y su equipo legal argumentan que el mandatario no necesita la aprobación del Congreso, porque el imponente proyecto está financiado con fondos privados, entre ellos del propio Trump.

Al final, las obras impulsadas por el presidente Trump no son para él, sino para patrimonio de la capital estadounidense, los próximos mandatarios y para la seguridad nacional de la Casa Blanca y el Distrito de Columbia. Lo que no tolera la izquierda, ahora recalcitrante y divisiva, es que la historia por sí misma será el gran legado de Trump para Estados Unidos.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Bloomberg News y Financial Times.