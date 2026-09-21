Detienen por segunda vez a acusado de fingir ser agente de ICE en Miami Gardens

MIAMI.- Agentes federales detuvieron este domingo a Jonathan Christian Gonzalez-Reyes, acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para intimidar y presuntamente intentar obtener dinero de un comerciante en Miami Gardens.

El operativo ocurrió en el noroeste, cuatro días después de que el hombre, de 45 años, fuera arrestado inicialmente por la Oficina del Sheriff de Miami Dade (MDSO).

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ICE aclaró que Gonzalez-Reyes quedó bajo custodia por la acusación de haber suplantado a un funcionario federal y no por una infracción migratoria. Su estatus legal en el país no ha sido divulgado.

La investigación comenzó a partir de los hechos ocurridos el 8 de julio en El Líder Miami, un camión de comida ubicado en la avenida 67 del NW, en Miami Gardens.

De acuerdo con el reporte de arresto, Gonzalez-Reyes acudió al establecimiento con un arma y una placa sujetas a la cintura. También habría asegurado que ocupaba una posición importante dentro de ICE y que podía ayudar al propietario con asuntos migratorios a cambio de dinero.

Imágenes de vigilancia muestran su llegada al negocio en un vehículo equipado con luces azules intermitentes similares a las utilizadas por las fuerzas del orden.

El dueño del establecimiento, Luis Rodríguez, declaró a NBC 6 que el sospechoso comenzó a visitarlo semanas antes del enfrentamiento. Durante esos encuentros presuntamente se presentó como un funcionario de alto rango con experiencia militar y trató de ganarse su confianza.

Según Rodríguez, el individuo simulaba llamadas telefónicas para hacerle creer que algunos empleados estaban bajo vigilancia de las autoridades migratorias. Después habría insinuado que podía brindarles protección si recibía algo a cambio.

La situación se agravó cuando el comerciante le pidió que abandonara el lugar y no regresara. El informe señala que Gonzalez-Reyes amenazó con golpear al hijo del propietario con la pistola y colocar drogas dentro del establecimiento para provocar su cierre.

Mientras profería las amenazas, supuestamente extrajo el arma y la apuntó en dirección a Rodríguez. Posteriormente subió a su automóvil, activó las luces y las sirenas instaladas en el vehículo y se marchó.

La MDSO mantuvo bajo vigilancia la residencia del investigado y lo interceptó el miércoles cuando salía del inmueble.

Los registros carcelarios del condado muestran que Jonathan Christian Gonzalez-Reyes fue acusado de agresión agravada con un arma mortal, suplantación de un agente, uso ilegal de una placa o insignia policial y utilización prohibida de luces azules.

Durante el interrogatorio negó inicialmente conocer a Rodríguez o haber visitado el negocio, según las autoridades. Sin embargo, habría admitido que mostró la pistola, aunque sostuvo que no tenía malas intenciones.

Un juez determinó que existía causa probable para mantener los cargos estatales y fijó una fianza de 8,500 dólares. El acusado pagó la suma y salió el jueves del centro correccional Turner Guilford Knight (TGK).

El caso adquirió dimensión federal al día siguiente, cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entrevistaron al comerciante.

Rodríguez aseguró que Gonzalez-Reyes había visitado su establecimiento entre ocho y nueve veces. Durante algunas de esas ocasiones, presuntamente colocaba el arma sobre una mesa para intimidarlo y exigía comida gratis mientras se presentaba como integrante de ICE.

Tras conocer esas declaraciones, la agencia notificó a la Fiscalía federal y obtuvo una orden para detenerlo. El hombre fue localizado nuevamente el domingo durante un despliegue realizado cerca de su vivienda.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, encargada de investigar conductas indebidas vinculadas con funcionarios federales y personal relacionado con las fuerzas del orden, participa en las pesquisas.

Las autoridades no han precisado si existen otras posibles víctimas. Rodríguez expresó preocupación ante la posibilidad de que el mismo método se hubiera utilizado contra propietarios de negocios sin estatus migratorio regular o con procesos de asilo pendientes, quienes podrían sentir temor de acudir a la policía.

Gonzalez-Reyes cuenta con representación de un defensor público, quien no había respondido a una solicitud de comentarios de NBC 6.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que crea haber sido víctima de un procedimiento similar comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima.

Los cargos constituyen acusaciones y deberán ser probados ante un tribunal. Las averiguaciones permanecen abiertas.