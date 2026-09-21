ICE hiere de gravedad a otro inmigrante en Texas, es un joven venezolano

El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces.

AUSTÍN .- El migrante venezolano de 28 años que resultó gravemente herido tras recibir al menos un disparo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Austin, Texas, fue trasladado a un centro de detención , según confirmó a EFE su abogada.

Los familiares y la defensa de Wilber Rafael Garcés desconocen aún a qué reclusorio fue llevado. El hombre se encontraba previamente ingresado en un hospital de Austin en estado "grave", según informaron las autoridades locales durante una rueda de prensa.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que administra a ICE, no respondió inmediatamente a una solicitud de EFE que pidió más información.

"Me dispararon por la espalda"

El tiroteo se produjo sobre las 13:00 horas locales (18:00 GMT) en el norte de la ciudad, cuando un agente de ICE que conducía una camioneta negra sin identificar golpeó el automóvil que conducía Garcés, según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente.

De acuerdo con el concejal, el agente de ICE “chocó” contra el vehículo de Garcés, se bajó de la camioneta y disparó tres veces hacia el automóvil de la víctima, un Toyota azul que aún permanecía estacionado en medio de la calle, detrás de las cintas policiales que impedían el paso.

Juan, un hombre que escuchó los disparos desde un negocio de la zona y se acercó para ver qué había sucedido, relató a EFE que encontró a Garcés en el asiento del conductor.

“Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me dispararon por la espalda’. Se miraba cansado, que estaba sufriendo”, relató Juan, quien pidió utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad por temor a represalias.

“El oficial no hizo nada, no se acercó a ayudar”, aseguró Juan, quien permaneció en el lugar hasta que llegaron la Policía local y una ambulancia. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”. Otras versiones aseguran que de los tres disparos que hizo el oficial la víctima recibió uno.

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Rechazo por parte de líderes locales

Las autoridades y funcionarios locales rechazaron el incidente, al igual que el traslado de Garcés al centro de detención y pidieron una investigación transparente sobre lo ocurrido.

"Si ICE lo deporta, el testigo principal de su tiroteo desaparece. No debe ser expulsado del país y debe recibir cuidado médico adecuado", escribió el legislador demócrata Greg Casar -en su cuenta de X-.

Por su parte, el concejal Siegel señaló a EFE que la detención de Garcés "demuestra la injusticia actual en EEUU" y expresó preocupación ante la posibilidad de que el agente federal involucrado, cuya identidad todavía se desconoce, abandone Texas.

El alcalde de Texas, Kirk Watson, por su parte, y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aseguraron que la policía local no tuvo ninguna participación en el operativo de ICE y que sólo estuvo durante un bloqueo de las calles aledañas a la escena del hecho.

A su vez, Watson pidió al Gobierno federal que se le permita a la policía local participar en una "investigación independiente" sobre lo sucedido.

"En mi perspectiva, la credibilidad de ICE llevando a cabo algún tipo de pesquisa por sí mismo y excluyendo a otras (agencias) no sería apropiado", agregó.

El tiroteo ocurre poco más de dos meses después de que un agente de ICE matara el pasado 7 de julio en Houston (Texas) a Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años. ICE aseguró entonces que Salgado intentó embestir a los agentes con su vehículo, una versión cuestionada por testigos del incidente. Las autoridades locales mantienen abierta una investigación sobre su muerte.

Garcés se encontraba en condición estable, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras haber sufrido una herida de bala en el torso. Nadie ha podido constatar su estado de salud.

Según detalló a la prensa la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, el disparo ocurrió "tras una breve persecución".

Medios locales mostraron imágenes de un vehículo sedán azul aparentemente vinculado con el incidente.

De acuerdo con Kate Lincoln-Goldfinch, abogada de Garcés, los hechos ocurrieron cuando su defendido se desempeñaba como repartidor de DoorDash la tarde del domingo.

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Pendiente de deportación

Las autoridades migratorias "se negaron a darle información actualizada a su esposa durante horas, y dos horas después nos enteramos de que el ICE lo había trasladado del hospital a un centro de detención, pero aún desconocemos su paradero", detalló la abogada en su cuenta de X.

El DHS anunció el lunes que, con la asistencia del FBI, lidera la investigación sobre el agente involucrado en el tiroteo.

La institución indicó que el hombre había "ingresado ilegalmente al país durante la administración Biden y que tenía una orden de deportación definitiva". Información que no ha sido confirmada.

"Cualquiera sea el estatus, una orden de deportación no es una explicación para el disparo", dijo la abogada Lincoln-Goldfinch.

Sostuvo haber visto fotos de su cliente con una herida en la parte posterior del y reclamó acceso a la cámara corporal de los agentes.

Manifestaciones

La televisión difundió imágenes de al menos medio centenar de personas manifestándose en el lugar donde ocurrió el tiroteo. Algunos manifestantes fueron dispersados por agentes antimotines con el uso de gas lacrimógeno.

En la madrugada del lunes algunos muros de la zona tenían pintas contrarias a los agentes de migración y aún era perceptible el olor a gas.

"Estoy muy enojado y extremadamente decepcionado de que una persona haya sido baleada en las calles de Austin por ICE", declaró el alcalde Kirk Watson en X, refiriéndose a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que implementa las políticas antiinmigración del gobierno de Donald Trump.

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El hecho tuvo lugar en medio de un "aumento significativo, casi de la noche a la mañana", de las operaciones de ICE en la capital de Texas, explicó Watson en una conferencia de prensa.

Watson insistió en que las fuerzas del orden locales deberían participar en la investigación y que esta no solamente quedara en manos del gobierno federal.

El congresista demócrata Greg Casar dijo a la prensa que "ICE no ha sido veraz en tiroteos ocurridos en otras ciudades".

Citó el tiroteo donde perdió la vida la estadounidense Renee Good en Mineápolis en enero de este año. Las grabaciones de video contradijeron la versión de ICE de que había intentado atropellar a un agente federal.

En el caso de Salgado en Houston, el gobierno también aseguró que él trató de atropellar a agentes federales, pero testigos que iban con él lo niegan. Las investigaciones continúan.

Deportaciones masivas

Si ICE deporta a Garcés, dijo el legislador Casar, "el testigo clave del tiroteo desaparecerá. No debe ser expulsado del país y debe recibir la atención médica adecuada".

Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

Los agentes del ICE, fuertemente armados y a menudo enmascarados, han enfrentado una fuerte reacción en todo el país por sus tácticas agresivas y frecuentemente violentas, incluyendo el tiroteo contra ciudadanos estadounidenses.

Entre ellos se encuentra Rubén Ray Martínez, un joven de 23 años que fue baleado por el ICE en marzo de 2025.

"Hemos presenciado caso tras caso de tiroteos, palizas, descargas eléctricas con pistolas taser y enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden en materia de inmigración", consideró la abogada Lincoln-Goldfinch.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/REDES