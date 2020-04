"Las participantes podrán hacer la prueba desde la seguridad y comodidad de su propia casa", explicó la gerente de las cheerleaders de los Dolphins, Johanna Torres. "En esta época, todo el mundo –especialmente los jóvenes– vive de manera virtual a través de YouTube, Instagram, etc. y, por lo tanto, es una buena respuesta para enfrentar las circunstancias especiales".

Las cheerleaders son una parte esencial en la NFL, dentro y fuera de la cancha, y por eso los 32 clubes de la liga ponen especial atención en mejorar sus equipos de porristas cada temporada.

Los Dolphins tienen un grupo de cheerleaders de mucho prestigio en el mundo entero. Poseen un estilo muy alegre y chispeante que refleja la vitalidad y diversidad del área de Miami, y no solo animan los partidos sino que acompañan todos los eventos de la comunidad que realiza el club, además llevan su voz de aliento y gratitud a las tropas estadounidenses estacionadas en otros países para defender la libertad, brindan ayuda en tiempos de calamidades como en el terremoto de Haití, hicieron un calendario a beneficio de las víctimas del huracán Irma y siempre dicen presente cuando hay que apoyar al más débil.

cheerleaders miami dolphins cortesia 1.jpg Las porristas de los Dolphins participan también en eventos comunitarios y de ayuda social. Foto: Miami Dolphins

Tradicionalmente se presentan unas 200 candidatas a las sesiones de prueba. "Esta vez esperamos muchas más porque se van a abrir oportunidades para muchas chicas fuera de Florida", explicó Torres, nacida en Nueva York y de origen dominicano. "Todo es muy sencillo. Solo tienen que registrarse en nuestra página web y seguir las instrucciones".

Las interesadas en presentar su candidatura deberán entrar al enlace Miami Dolphins y buscar la opción de Virtual Auditions: Miami Dolphins Cheerleaders.

Los requisitos para las candidatas son haber cumplido como mínimo 18 años para el 31 de mayo, haberse graduado en high school para junio del 2020 y estar disponibles para asistir a los ensayos durante toda la temporada.

"Cada participante debe enviar su video vía YouTube Link, Vimeo Link o iPhone video", dijo Torres. "Los primeros 30 segundos del video son de presentación y los 45 siguientes son del baile con la canción y en el lugar que la candidata se sienta más cómoda".

Hace dos semanas, los Dolphins empezaron a dar clases de preparación dos veces por semana a las candidatas. Los martes se ofrecen "tips" con el coach y la propia Torres, sobre aspectos que van desde la danza en sí misma y el maquillaje hasta el vestuario. Los jueves se ofrecen detalles del criterio de los jueces en esta selección: creatividad en el estilo libre, estado físico, presencia en el escenario y calidad en la actuación.

cheerleaders miami dolphins cortesia 3.jpg Coreografía de las cheerleaders de los Dolphins en el Hard Rock Stadium. Foto: Miami Dolphins

"Lo primero que quiero decirles a las interesadas en participar es que integrar el equipo de cheerleaders de los Dolphins es un gran trampolín personal y profesional para las chicas que buscan un futuro provechoso en sus vidas", dijo Torres. "Durante dos años yo fui una porrista de los Dolphins, el 2008-09, y lo recuerdo muy bien porque el 2008 llegamos a los playoffs después de mucho tiempo y fue muy reconfortante".

Esa experiencia sirvió para que Torres fuera contratada como reportera de noticias en ABC, uno de sus mayores sueños, y trabajó seis años en TV. Se graduó como periodista en Nova University y sacó su master en Barry University. Su sueño era bailar y pudo conciliar su pasión con su trabajo, más ahora como gerente de cheerleaders de los Dolphins.

"Yo he estado en el lugar de las chicas que aspiran ahora a llegar a los Dolphins", comentó Torres. "Puedo decirles que esta experiencia hace la diferencia en cualquier joven llena de sueños. Yo les recomendaría a las participantes que, para hacer su video, no sean tímidas, no tengan vergüenza, enseñen su personalidad. Y en cuanto al escenario donde grabar el video escojan un lugar con suficiente luz, la ropa que más les acomode y la canción que más les guste y con la que se puedan expresar más libremente".

cheerleaders miami dolphins cortesia 2.jpg Las cheerleaders de los Dolphins en una dinámica espectacular en el Hard Rock Stadium. Foto: Miami Dolphins

Cada participante recibirá un email a más tardar el 6 de mayo para informarle si pasó o no a la segunda ronda.

Las candidatas seleccionadas para las semifinales deberán aprender ocho coreografías y enviarlas a más tardar el 9 de mayo.

Las chicas que avancen a la final serán contactadas por los Dolphins. La fecha, el lugar o video se anunciarán según como se desarrollen los acontecimientos con el coronavirus.

"Es un gran desafío conformar el equipo de los Dolphins de manera virtual", afirmó Torres. "Pero eso es lo que hay. En algún momento habrá la oportunidad de una interacción una a una con las participantes, pero hay que esperar qué nos depara el futuro".

