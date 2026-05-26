martes 26  de  mayo 2026
Elecciones

Trump respalda públicamente candidatura del congresista Byron Donalds para gobernador de Florida

"Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará", escribió Trump

El presidente Donald Trump, junto al representante Byron Donalds y a la senadora Ashley Moody (izquierda), en la Casa Blanca, Washington, D.C. &nbsp;

El presidente Donald Trump, junto al representante Byron Donalds y a la senadora Ashley Moody (izquierda), en la Casa Blanca, Washington, D.C.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El presidente Donald Trump mostró este martes su respaldo público al actual congresista republicano Byron Donalds en su carrera por la gobernación de Florida, quien es una de las principales figuras del movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) en este estado.

"Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

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"Como gobernador, Byron tendrá una gran voz y trabajará estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda de 'Estados Unidos Primero' (America First)", agregó Trump.

El presidente dijo que la elección de Donalds, quien es el principal favorito a las elecciones por parte del Partido Republicano, contribuirá a aumentar la seguridad fronteriza y a atajar la "delincuencia migrante", además de impulsar el dominio energético y fortalecer las Fuerzas Armadas.

Donalds, un conservador

Donalds, de 47 años, es legislador por Florida en la Cámara de Representantes en Washington desde 2021, y antes ejerció como congresista estatal entre 2016 y 2020.

Destaca por una postura muy conservadora y una posición dura contra las ideas demócratas que le han granjeado popularidad entre el entorno MAGA que simboliza Trump.

"Conozco bien a Byron, lo he visto y está probado en los niveles más altos y difíciles, ¡y es un ganador total! Byron tiene una gran esposa, Erika, y tres hijos hermosos", resaltó Trump sobre el congresista federal.

Florida celebrará sus elecciones primarias para gobernador estatal el próximo 18 de agosto. Además de Donalds, entre los contendientes republicanos destacan el actual vicegobernador Jay Collins o el polémico empresario James Fishback, quien fue acusado el mes pasado de violencia doméstica.

El gobernador saliente, el republicano Ron DeSantis, no puede presentarse a la reelección tras agotar su segunda legislatura.

Florida ha votado en las tres últimas elecciones presidenciales por Trump y lleva sin estar regida por un gobernador demócrata desde 1999.

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FUENTE: Con información de EFE

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