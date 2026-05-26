martes 26  de  mayo 2026
Fútbol Americano

Miami Dolphins rechazan la idea de una reconstrucción total

De'Von Achane rechaza que los Miami Dolphins estén en reconstrucción y fija objetivos claros para 2026 tras los cambios radicales en el roster y la llegada de Malik Willis.

DeVon Achane, #28 de los Miami Dolphins, completó 1.000 yardas por primera vez en su carrera&nbsp;

De'Von Achane, #28 de los Miami Dolphins, completó 1.000 yardas por primera vez en su carrera 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El corredor De'Von Achane dejó claro que no comparte la narrativa de que los Miami Dolphins estén entrando en una etapa de reconstrucción, pese a los profundos cambios realizados por la franquicia durante la temporada baja.

“Todo el mundo habla de que este es un año de reconstrucción… no tengo tiempo para eso”, afirmó Achane en el podcast del ex tackle ofensivo Terron Armstead. “No quiero escuchar que estaremos reconstruyendo por dos años”.

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La organización atraviesa una nueva era bajo el mando del entrenador en jefe Jeff Hafley y el gerente general Jon-Eric Sullivan, ambos provenientes de los Green Bay Packers.

Cambios drásticos en el roster

Sullivan ha realizado movimientos agresivos desde su llegada. El más impactante fue la salida del mariscal de campo Tua Tagovailoa, cuya liberación dejó un golpe salarial de 99 millones de dólares repartido en las próximas dos temporadas. Además, Miami acumula 179,4 millones de dólares en dinero muerto para la campaña 2026.

También dejaron el equipo los receptores Jaylen Waddle y Tyreek Hill. Waddle fue enviado a los Denver Broncos en un intercambio que permitió a Miami subir posiciones en el draft para seleccionar al esquinero Chris Johnson, procedente de San Diego State University.

Por su parte, Hill fue cortado en febrero y continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera durante gran parte de la temporada 2026. Durante su etapa en Miami, el veterano receptor consiguió dos selecciones All-Pro del primer equipo.

Malik Willis liderará la nueva ofensiva

A pesar de las salidas, los Dolphins intentaron reforzarse firmando al quarterback Malik Willis con un contrato de tres años y 67,5 millones de dólares. El exjugador de los Green Bay Packers apunta a ser el nuevo titular tras acumular 1.233 yardas totales y nueve touchdowns en sus últimas dos temporadas.

Achane, sin embargo, prefiere mantener objetivos más inmediatos antes de pensar en un Super Bowl.

“Definitivamente queremos ganar la división y tenemos que ganar un partido de playoffs. Ni siquiera voy a decir que vamos a pelear por el campeonato todavía, pero primero debemos conseguir esas cosas”.

El corredor de 24 años viene de la mejor temporada de su carrera, con 1.838 yardas desde la línea de scrimmage y 12 touchdowns, cifras que le permitieron conseguir su primera selección al Pro Bowl.

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