Hija de histórico general cubano queda bajo custodia de ICE en Estados Unidos

MIAMI. – El nombre de una de las familias de mayor vínculo a la cúpula histórica del régimen cubano vuelve a ocupar titulares, esta vez por un caso migratorio en Estados Unidos. Alina Rosales Aguirreurreta , hija del general Ulises Rosales del Toro, fue detenida por autoridades migratorias estadounidenses, según informó Martí Noticias tras obtener confirmación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Rosales Aguirreurreta, cirujana estética de profesión en la isla según fuentes cercanas consultadas por DIARIO LAS AMÉRICAS, llegó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana. La mujer residía en Miami mientras esperaba regularizar su situación migratoria cuando se produjo el arresto.

Aunque no se trata de una figura política pública, su apellido está estrechamente ligado a una de las familias con más alto rango dentro del aparato de poder cubano. Su padre, Ulises Rosales del Toro, fue considerado durante años uno de los dirigentes más influyentes del régimen y ocupó responsabilidades de primer nivel tanto en la esfera militar como gubernamental.

A lo largo de su trayectoria desempeñó funciones como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros, formando parte durante décadas del círculo de dirección política de la isla.

La detención también vuelve a colocar bajo atención un fenómeno que ha generado debate dentro del exilio cubano: la presencia en Estados Unidos de familiares de altos dirigentes y funcionarios vinculados al régimen, en momentos en que millones de cubanos enfrentan una profunda crisis económica y social que ha impulsado una de las mayores olas migratorias de la historia reciente del país.

Para numerosos sectores de la comunidad cubana en el exterior, estos casos reflejan una contradicción entre el discurso oficial de La Habana y las decisiones personales de integrantes de familias estrechamente ligadas al castrismo. Mientras el gobierno cubano mantiene una narrativa de confrontación con Washington, un alto número de familiares de dirigentes históricos han optado por establecerse o residir temporalmente en territorio americano.

Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de la detención ni sobre el proceso migratorio que enfrentará Alina Rosales Aguirreurreta. Tampoco han trascendido declaraciones públicas de familiares o representantes de la detenida.

Más allá de las implicaciones legales del caso, el episodio vuelve a llamar la atención sobre los privilegios y oportunidades de movilidad internacional que durante años han rodeado a sectores de la élite gobernante cubana, una realidad que contrasta con las limitaciones que enfrentan miles de ciudadanos de a pie en su intento por construir un futuro fuera del país.