martes 26  de  mayo 2026
DISPUTA MIGRATORIA

Revés para Florida: Corte Suprema rechaza demanda contra California y Washington por licencias comerciales a inmigrantes

El máximo tribunal declinó aceptar una acción presentada por Florida, que buscaba impedir que ambos estados emitieran licencias comerciales de conducir a personas sin residencia legal permanente. La controversia surgió tras un accidente mortal ocurrido el año pasado en territorio floridano

Corte Suprema en Washington.

Corte Suprema en Washington.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento de Florida de llevar directamente ante el máximo tribunal una disputa contra California y Washington por la emisión de licencias comerciales de conducir a inmigrantes que carecen de autorización legal para permanecer en el país.

La acción legal impulsada por el estado argumentaba que ambas jurisdicciones estaban actuando en conflicto con las leyes federales de inmigración al permitir que determinadas personas sin ciudadanía estadounidense ni residencia permanente legal obtuvieran credenciales para operar camiones de carga y otros vehículos comerciales.

Lee además
Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
VIOLENCIA

Investigan apuñalamiento que dejó a un hombre entre la vida y la muerte en el oeste de Miami-Dade
Presentación de Carlos Vives y su banda en el Kaseya Center de Miami.
NOCHE COLOMBIANA

Carlos Vives convierte Miami en un canto a la identidad latina y al poder del vallenato

La controversia surgió a raíz de un accidente ocurrido el año pasado en Florida que dejó tres personas fallecidas. De acuerdo con documentos judiciales, el conductor involucrado, identificado como Harjinder Singh, enfrenta acusaciones relacionadas con un giro ilegal en U que habría provocado la colisión mortal. Singh, originario de India, poseía una licencia comercial válida emitida por California y anteriormente había recibido una similar en el estado de Washington.

Florida, gobernada por republicanos, sostuvo que las políticas aplicadas por ambos estados, administrados por demócratas, constituyen un desafío abierto a la legislación migratoria federal. En su petición, solicitó que la Corte Suprema estableciera que los estados carecen de autoridad para otorgar licencias comerciales a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

Sin embargo, los magistrados rechazaron la solicitud y decidieron no admitir la demanda. Aunque el máximo tribunal suele concentrarse en apelaciones procedentes de instancias inferiores, la Constitución también le concede jurisdicción original para conocer determinados litigios entre estados.

Amparándose en esa facultad, Florida buscó presentar el caso directamente ante la Corte Suprema. No obstante, la mayoría de los jueces optó por no asumir el caso.

La decisión contó con el desacuerdo de los magistrados Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes sostuvieron que el tribunal está obligado a escuchar este tipo de disputas interestatales. Ambos han mantenido posiciones similares en ocasiones anteriores cuando la Corte ha rechazado demandas originales presentadas por gobiernos estatales.

El fallo se produce en medio de un debate más amplio sobre las condiciones para acceder a licencias comerciales de conducir y el alcance de las políticas migratorias impulsadas por distintos estados del país.

Por separado, una corte federal de apelaciones bloqueó recientemente una propuesta promovida por el presidente Donald Trump que buscaba imponer nuevas restricciones para la obtención de licencias comerciales destinadas a conductores de camiones y autobuses. La medida habría limitado significativamente el acceso de numerosos inmigrantes a este tipo de autorización laboral.

La decisión mantiene intactas, por ahora, las políticas aplicadas por los estados de California y Washington respecto a la emisión de licencias comerciales, al tiempo que deja sin respuesta la petición de Florida para que el máximo tribunal delimitara el alcance de las facultades estatales en un asunto que continúa alimentando el debate nacional sobre inmigración, seguridad vial y competencias entre estados.

Temas
Te puede interesar

Precio de la gasolina en Florida cae 11 centavos pese a crisis con Irán

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

Debbie Wasserman Schultz anuncia candidatura por Distrito 20 tras redistribución en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

El presidente Donald J. Trump
SEGURIDAD NACIONAL

Trump convoca a su gobierno en Camp David para discutir sobre Irán

Precio de la gasolina de Florida baja. 
MÁS BARATA

Precio de la gasolina en Florida cae 11 centavos pese a crisis con Irán

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
CASA BLANCA

Trump: "Mi chequeo médico salió perfectamente", a días del cumpleaños

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.
Negociaciones

Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
CASA BLANCA

Trump: "Mi chequeo médico salió perfectamente", a días del cumpleaños

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Corte Suprema en Washington.
DISPUTA MIGRATORIA

Revés para Florida: Corte Suprema rechaza demanda contra California y Washington por licencias comerciales a inmigrantes

Un niño juega utiliza la plataforma de videojuegos Roblox.
EXPLOTACIóN

Investigan plataforma de videojuegos tras denuncias por extrema violencia infantil

El siniestro se originó alrededor de las 5:00 p.m. del lunes,  cerca de la cuadra 13100 de Cairo Lane.
SUCESO

Masivo incendio en depósito de chatarra de Opa-locka obliga a evacuar a 125 personas

Precio de la gasolina de Florida baja. 
MÁS BARATA

Precio de la gasolina en Florida cae 11 centavos pese a crisis con Irán