Evidencias apuntan a que Rodríguez Zapatero intervino en la excarcelación de presos políticos en Venezuela

La entonces canciller de Venezuela Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016

MADRID.- En otra muestra de su influencia, la Policía Nacional de España (UDEF) localizó evidencias de que el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intervino en la decisión del régimen de Delcy Rodríguez de excarcelar presos políticos en Venezuela , entre otros asuntos estratégicos, según se informó.

Indicios de la injerencia del socialista fueron hallados en agendas con información clave, en el domicilio de Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero y también implicado en operaciones de blanqueo para el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el marco de la investigación de grandes dimensiones que adelanta la Audiencia Nacional española.

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Martínez, quien es señalado como operador del expresidente de una red de compañías y conexiones para las operaciones ilícitas tanto en España como en el exterior, se encuentra detenido desde diciembre pasado, tras la requisa en su domicilio en Madrid.

Tentáculos de Rodríguez Zapatero y su amigo

Una de las conexiones del operador de Rodríguez Zapatero apunta hacia supuesto blanqueo de capitales en un banco en Miami, EEUU, caso por el cual la justicia estadounidense estaría preparando la imputación luego de una exhaustiva investigación que compromete aún más la responsabilizad del expresidente socialista español, se informó.

La imputación se realizaría invocando el principio de territorialidad que implica la comisión de delitos en suelo estadounidense, concretamente de la ciudad de Florida, donde Martínez residió un tiempo, indican los reportes.

Rodríguez Zapatero fue imputado por el juez José Luis Calama, la semana pasada, por tráfico de influencias y manejos ilícitos en el rescate de Plus Ultra que es centro de un proceso penal en España, en el cual debe testificar en junio próximo mientras se revelan sus extensas conexiones irregulares fuera del país.

Aunque la estrecha relación entre Rodríguez Zapatero y Delcy Rodríguez se remonta al año 2015 y 2016, este lunes la policía española halló evidencias de que el expresidente no solo ejerció sus influencias a su favor en el gobierno de Pedro Sánchez, sino que también tuvo injerencia en asuntos estratégicos de Venezuela.

Además de intervenir en las decisiones de la excarcelación de presos políticos, según los reportes, también habría manejado la participación de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español junto con Martínez, según los reportes policiales.

Intervención en Venezuela

Rodríguez Zapatero habría incidido en “la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en relación con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González y numerosas anotaciones respecto de la oposición al gobierno de Venezuela”, informó un medio español a partir de la documentación localizada al operador.

“La capacidad de Julio Martínez Martínez de acceso a personas de la más alta responsabilidad política excedería la capacidad de un empresario corriente”, señaló el informe de la UDEF citado por medios.

Y añade que “el estudio de las agendas y anotaciones que le fueron intervenidas, revelan vinculación con asuntos de política y negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela que se proyectarían directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil”.

Más implicados en caso Plus Ultra

El informe de la UDEF también hace mención a Martínez como pieza clave junto su jefe Rodríguez Zapatero y el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de Plus Ultra, en la trama de conseguir la financiación irregular para el rescate de la aerolínea.

Según la información recabada por la Policía, Reyes Rojas se sirvió de su esposa María López López para lograr la intermediación del expresidente español, y para ello el expresidente y su operador Martínez Martínez exploraron varias vías, entre ellas la posibilidad de un préstamo a través del Banco Santander, luego descartada, y del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este finalmente se logró por 53 millones de euros.

Mientras, Reyes Rojas hizo contactos para llegar al entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos y a su amigo Koldo García, luego implicados en el caso de las mascarillas contra la COVID-19, según el informe policial.

Del contenido de las conversaciones obtenidas, la Policía estableció la red de influencias de Rodríguez Zapatero y su estructura empresarial denominada Finance Boutique, en torno a directivos de Plus Ultra para obtener información privilegiada y luego conseguir cobros de comisiones.

FUENTE: Con información de abc.es; TheObjetive.com, agencias