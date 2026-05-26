Trump: "Mi chequeo médico salió perfectamente", a días del cumpleaños

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que "todo salió perfectamente" tras efectuar su chequeo médico anual, a pocos días de cumplir 80 años.

Este es el tercer examen médico de rutina que se realiza el Presidente desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025. Trump efectuó los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.

CONFLICTO BÉLICO EEUU acusa a jefe de Hezbolá de querer sumir al Líbano "en el caos"

Diplomacia EEUU busca estrechar relaciones con la India, Rubio invita al primer ministro a la Casa Blanca

El presidente Trump exhibe a su edad un vigor mental y físico envidiable, sin comparación alguna con su predecesor demócrata, Joe Biden, que ha sido la peor verguenza inflingida a EEUU por parte de los demócratas y con pleno conocimiento, además del escándalo con el famoso autopen (bolígrafo automático) para firmas de decretos presidenciales en su ausencia física, que fue la mayor parte de su altamente cuestionado mandato.

Trump duerme poco y no para de trabajar, muchas veces por más de 14 horas seguidas, lo que ha llamado la atención de su miembros de su gabinete que elogian el alto desempeño del líder republicano.

Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado.

Excelente estado de salud mental y física

Tras su chequeo, Trump tiene agendadas varias reuniones de política interior y de estrategia respecto a la guerra en Irán como principal punto del orden del día.

La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos del Presidente en cuestión de horas o días, pero los detalles quedan enteramente a su discreción.

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio, y el mandatario lo celebrará asistiendo a un combate de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, con miles de invitados.

El mandatario se sometió a dos chequeos médicos el año pasado, uno programado en abril y una visita no anunciada al hospital en octubre que desató nuevas especulaciones.

Tras su chequeo de octubre, Trump dijo que una resonancia magnética realizada durante la visita mostró que su salud cardiovascular era "excelente".

Su médico, el capitán de la Marina estadounidense Sean Barbabella, escribió en una carta difundida entonces por la Casa Blanca que la edad cardíaca de Trump "resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica".

FUENTE: Con información de AFP.