martes 26  de  mayo 2026
VENEZUELA

Segunda pesquisa contra Maduro tendría lugar en Miami tras reencarcelamiento de Alex Saab

Los fiscales federales habrían puesto el foco en Alex Saab porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro

Alex Saab, empresario protegido de Nicolás Maduro en Venezuela.

Alex Saab, empresario protegido de Nicolás Maduro en Venezuela.

AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, el colombiano Alex Saab, desde la semana pasada, según reporta este martes el diario Miami Herald.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó a Saab, de 55 años, por su papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionados con un programa gubernamental conocido como CLAP para distribuir alimentos a venezolanos en condición de vulnerabilidad.

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Saab, quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Los fiscales federales habrian puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según "personas familiarizadas con las investigaciones".

"Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros", según las fuentes.

Fiscalía investiga en coordinación con agencias

Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, con base en "múltiples fuentes" anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es supuestamente "débil".

La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por "narcoterrorismo", narcotráfico y posesión de armas, pues el DOJ y la Casa Blanca han presuntamente "expresado en privado" su "preocupación" por la falta de cargos de lavado de dinero.

Este segundo proceso, según el mismo reporte, lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.

¿Saab "el arma más valiosa contra" Maduro?

La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Con dicho proceso, los investigadores estadounidenses están examinando si Saab podría ser "el arma más valiosa contra" Maduro.

Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

Destituido

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento dictador Nicolás Maduro.

Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades hasta que Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami, Florida.

Ahora Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también lo hacen Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

FUENTE: Con información de EFE

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