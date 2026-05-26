ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

La entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración.

Agentes de ICE en el tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York.

El pasillo del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York.

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ordenó este martes que se persiga con firmeza a los abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes de asilo falsas para sus clientes, de acuerdo a un memorando citado por CBS News.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a desarrollar "políticas antifraude" para evitar que los abogados de inmigración presenten casos de asilo sin base, el último paso en el impulso de la administración para acelerar las deportaciones, ampliar la aplicación de la ley y desafiar la infraestructura legal relacionada con la inmigración, según el documento citado por la televisora.

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En un memorando fechado el 26 de mayo, el Asesor General del DHS, James Percival, instruyó a los abogados de ICE dentro de la Oficina del Asesor Legal Principal a desarrollar "políticas antifraude" diseñadas para la "aplicación rigurosa" de la ley federal existente contra el fraude.

La orden hace parte de las últimas medidas tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su campaña para impulsar deportaciones masivas y reducir la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

"Práctica habitual"

La directiva afirma que las solicitudes de asilo se han convertido en una "práctica habitual" usada por los abogados de inmigración que argumentan que "prácticamente todo inmigrante indocumentado" enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a una característica protegida, como la raza o la opinión política.

El memorando indica que los esfuerzos de ICE contra las solicitudes de asilo "deberían incluir medidas contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración".

Aunque la directriz no crea sanciones contra los abogados, señala que ICE comenzará a utilizar con mayor frecuencia las herramientas de aplicación administrativa existentes para actuar con mayor contundencia contra estos.

La semana pasada el Gobierno Trump anunció una nueva medida que exigirá a ciertos inmigrantes a salir del país para solicitar la residencia permanente, conocida como 'green card', lo que también es un reto para los abogados de inmigración que habitualmente se presentaban con sus clientes en los procesos dentro de Estados Unidos.

Tribunales atascados por casos de asilo

De acuerdo con la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, hasta marzo de este año, había 3,288,186 casos pendientes en las Cortes de Inmigración, de los cuales 2,318,797 son solicitudes de asilo que no han sido revisadas y/o resueltas.

Los solicitantes de asilo se encuentran a la espera de audiencias o de la decisión final sobre sus peticiones de asilo en los tribunales de inmigración. Esa espera podría llevar hasta 10 años.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia del DOJ, nombró a 77 jueces de inmigración; se trata de la promoción más grande de nuevos magistrados en la historia del país.

La EOIR ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en este año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo año en los récords de la agencia. En total suman ya 700 jueces de inmigración a nivel nacional para dar respuesta a más de tres millones de casos.

Florida con el mayor retraso

De acuerdo con la distribución geográfica, Florida es donde hay mayor retraso en la revisión de los casos, con 518.639. Luego está Texas, donde 361,760 migrantes esperan una decisión; seguido de California con 348,273; Nueva York con 316,199 y New Jersey que contabiliza 230,090 peticiones.

De acuerdo con la Corte de Inmigración de Florida, en 2022 el atraso se duplicó hasta llegar a 300.000 casos cuando en 2021 se contabilizaban 150.000. Mientras que en 2024 se registró el pico más alto de solicitudes por resolver cuando se superaron los 550.000 casos en un estatus de falta de resolución.

Entre los cinco países, cuyos connacionales prefieren el estado de Florida están: los cubanos: 90,274, seguidos por 53,907 haitianos; 36,359 venezolanos; 27,693 nicaragüenses y 20,105 guatemaltecos, todos en espera de resolución de sus casos.

Pero no son solos los hispanos, los que se inclinan por el calorcito de Florida, también hay rusos, se contabilizan 2.742 solicitudes. Son el último eslabón de la cadena de 13 nacionalidades que registra la Corte de Inmigración de Miami.

La medida está en el medio del debate entre quienes afirman que el presidente Donald Trump está en camino de restaurar el Estado de Derecho en el ámbito migratorio y quienes opinan que se están endureciendo las políticas migratorias con deportaciones e imponiendo mayores restricciones a la figura del asilo.

La Casa Blanca ha presionado por endurecer los criterios para que los jueces de inmigración revisen las solicitudes de los extranjeros, especialmente las de los casos asilos.

EOIR destacó que, desde la llegada del presidente Trump, las cortes de inmigración han reducido su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447.000 casos, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones.

FUENTE: Con información de EFE y Redacción DLA