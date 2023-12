Incendios forestales aumentan en el este de EEUU y piden ponerle atención

"La idea detrás de esta investigación fue que sí hay señales de que los incendios forestales están aumentando y debemos entender cómo se ven esos cambios".

La tendencia destaca la necesidad de una gestión proactiva y preparación individual para quienes viven en esta populosa parte del país, señala el estudio.

El equipo utilizó datos de la base de datos federal de Monitoreo de Tendencias en la Gravedad de las Quemaduras de los años 1984 a 2020, el conjunto de cifras más reciente disponible en ese momento, para cuantificar las características de los grandes incendios forestales, cada uno de los cuales quema más de 200 hectáreas o 490 acres.

Esto incluyó identificar qué regiones durante ese período tuvieron los incendios más grandes, la mayor cantidad de tierra quemada y factores de estacionalidad.

En Florida los rayos juegan un factor importante

En la llanura costera del sur, que incluye gran parte de Florida, el desencadenamiento de incendios por rayos jugó un papel importante lo que contribuyó a más áreas quemadas por esta causa a pesar de ser una razón menos frecuente de ignición de grandes incendios forestales en otras localidades.

Donovan reconoce que "no son necesariamente las igniciones humanas las que impulsan la tendencia al aumento de los patrones de incendios forestales. En otras palabras, no estamos viendo ningún indicio de que haya proporcionalmente más procesos causados por humanos que en el pasado”.

La investigadora relató que tres factores principales influyen en los regímenes de incendios forestales, que es el término que utilizan los científicos para referirse a un patrón general en el que los incendios ocurren naturalmente en un ecosistema determinado.

"El primero es el patrón de ignición, o lo que inicia los incendios"

“El segundo son los cambios en la vegetación o los patrones de combustible"

Y las características climáticas. "En este estudio no abordamos los impulsores de las tendencias, pero es difícil hablar de condiciones cambiantes sin considerar que el clima puede ser un factor”

Más investigaciones

"Tenemos la esperanza de que este estudio impulse más investigaciones para comprender los cambios en los patrones de incendios forestales en el este, pero también que ayude a respaldar un aumento en el manejo de incendios y motivar a las personas a prepararse mejor para los incendios forestales y hacer planes de escape”, dijo Donovan, autora principal del estudio.

Para la investigadora es un problema grave al que la gente no le está prestando suficiente atención: “tenemos una incidencia creciente de incendios forestales en varias regiones de Estados Unidos", añadió.

"Estamos asignando la mayoría de los recursos a la extinción de incendios en la parte occidental del país, pero tenemos evidencia de que otras áreas también necesitarán recursos".

Sus hallazgos indicaron un creciente riesgo de incendios forestales en las partes sur y este de lo que se conoce como Bosques Templados del Este, un área que divide aproximadamente el país desde Michigan en el norte hasta la mitad oriental de Texas en el sur.

Cambios en la estacionalidad

Particularmente en el sureste, indicó Donovan, los datos mostraron tendencias crecientes en el número de incendios forestales, y aumentos generales en la probabilidad anual de grandes incendios forestales.

"No vimos las mismas tendencias en la parte norte de la región que examinamos, pero eso no significa que no hubo incendios forestales allí. Estos datos sólo incluyeron grandes incendios forestales, por lo que es posible que se hayan producido incendios más pequeños en ese momento", precisó.

En general, Donovan explicó que el estudio destaca la necesidad de una gestión proactiva de las tierras forestales y de preparación individual para las personas que viven en el este de Estados Unidos.

"Todavía no tenemos el gran problema de incendios forestales que tiene el oeste de EEUU., por lo que esta también es una oportunidad para adelantarnos al problema y prepararnos para cambios en los patrones de incendios forestales antes de que comencemos a ver los frecuentes incendios destructivos”, concluyó Donovan, responsable del estudio “Aumento de los grandes incendios forestales en el este de los Estados Unidos".

FUENTE: UNIVERSIDAD DE FLORIDA