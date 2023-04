Alianza empresarial (CEAPI) busca afianzar nexos entre Europa y Latinoamérica

Bajo la premisa "España el puente de Iberoamérica y Europa. El momento es ahora: la gran oportunidad", presidentes de las principales empresas multiberoamericanas con inversiones a ambos lados del Atlántico, así como a líderes institucionales y familias empresarias de toda la región se darán cita en la capital española.

Como temática preponderante, los participantes se enfocarán en las relaciones empresariales entre Latinoamérica y la Unión Europea, con motivo de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023.

"La guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa que Europa necesita a América Latina y por lo tanto es una oportunidad que debemos aprovechar para estrechar las relaciones entre ambos continentes y España, que siempre ha jugado un papel importante en esa conexión. Ahora es fundamental, porque Europa sufre la escasez de materias primas, de alimentos y de energía y eso la ha hecho más consciente de la relavancia de América Latina", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

"Por otro lado hay un interés creciente de América Latina en España, algo que no hubiéramos imaginado, y sólo México se ha convertido en el cuarto inversor global en España. Estamos viendo cómo empresarios de diferentes países de Latinoamérica estudian oportunidades en España, no para quedarse allí, sino para crear empresas que puedan escalar y crecer en otros países. Y en este momento recogemos también ese interés", agregó Vilanova.

Las relaciones entre Europa y Latinoamérica

Entre los temas a debatir en el VI Congreso de CEAPI están las relaciones entre Iberoamérica y Europa, innovación y digitalización, grandes inversiones iberoamericanas, Energía, Telecomunicaciones y conectividad, y turismo entre otros.

El encuentro empresarial se celebra en medio de una alta inflación e incertidumbre económica en casi todos los países de Europa y América Latina. Sobre este tema, la presidenta de la CEAPI opinó.

"El hecho de que se encarezca el crédito siempre afecta en una primera instancia las inversiones, pero también despierta el apetito de buscar oportunidades y puede haberlas; y ese es el momento de empezar a analizar cuáles son los sectores en que merece la pena invertir.

"Tras los cambios políticos en América Latina, muchos países en la región se han dado cuenta de que tienen que internacionalizar las inversiones y eso al final siempre es bueno para todos. Las empresas necesitan no estar secuestradas por un solo mercado y aprender a crecer en varios países".

"Tenemos la suerte de tener socios líderes de grandes empresas de todos los países y de todos los sectores y eso, sin duda, es una gran ventaja porque aunque no promocionemos ningún sector en particular, la comunicación propia genera iniciativas, proyectos, inversiones, etc".

"Este Congreso tiene la particularidad de que está más enfocado en América y la Unión Europea y que es el primer Congreso en España después de la pandemia. Un año de reencuentro", concluyó Núria Vilanova.

Las ponencias incorporarán temas de debate como innovación y digitalización, infraestructuras, turismo, materias primas y seguridad, energía, telecomunicaciones y conectividad, empresa familiar, mujer y liderazgo, y grandes inversiones, entre otros.

Además de las instituciones, el mundo empresarial estará ampliamente representado en el VI Congreso de CEAPI. Todos los paneles contarán con la ponencia de empresarios líderes en Iberoamérica, con una trayectoria profesional consolidada en su sector.

lmorales@diariolasamericas.com