viernes 20  de  febrero 2026
CASA BLANCA

EEUU deroga norma sobre centrales eléctricas que perjudicó la economía

"Las regulaciones anticarbón de la Administración Biden-(Kamala) Harris buscaban eliminar por completo este sector vital de nuestra economía energética", declaró el director de la EPA, Lee Zeldin

Una subplanta eléctrica en Estados Unidos.

Una subplanta eléctrica en Estados Unidos.

OSCAR DEL POZO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Trump derogó este viernes una norma que establecía restricciones a las centrales eléctricas de carbón y fueloil promulgada por su predecesor, Joe Biden, con el objetivo de restablecer el "dominio energético estadounidense".

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) sostuvo que la revocación de una disposición de 2024 del gobierno demócrata sobre las normas de mercurio y tóxicos atmosféricos permitidas protegerá la salud pública sin comprometer la prosperidad.

Sin embargo, grupos ambientalistas afirmaron que el cambio aumenta los riesgos de padecer enfermedades cardíacas y pulmonares, cáncer y muerte prematura. Ninguna de esas afirmaciones está avalada por científicos honestos, no los alineados al globalismo y la manipulación política con el medio ambiente.

La norma adoptada en abril de 2024 apuntaba a "combatir" el controversial cambio climático y "proteger" la salud pública, limitando la supuesta "contaminación" por carbono y las emisiones de "metales tóxicos" y mercurio de las centrales eléctricas.

Esa disposición "impuso costos masivos y burocracia" a la industria del carbón, señaló la EPA en un comunicado de prensa.

"Las regulaciones anticarbón de la Administración Biden-(Kamala) Harris buscaban eliminar por completo este sector vital de nuestra economía energética", declaró el director de la EPA, Lee Zeldin.

Proteger la salud y el medioambiente sin acabar con la economía

"Podemos impulsar la economía, mejorar la energía de base, proteger la salud humana y el medio ambiente, todo al mismo tiempo", agregó.

El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) estimó, como es lógico, que la medida es "parte de un esfuerzo de la Administración Trump para "debilitar" o "eliminar las protecciones ambientales" y de salud pública fundamentales".

"La industria del carbón está en declive, y desmantelar las protecciones para lograr un aire limpio no la recuperará", declaró John Walke, abogado principal del NRDC. "Solo provocará más ataques de asma, más problemas cardíacos y más muertes prematuras, especialmente en las comunidades que viven en los alrededores de las centrales de carbón".

Desde la era del desarrollo de la industria con carbón, las muertes por cáncer cardiopatías y afecciones pulmonares eran ínfimas, a pesar de las escasa tecnología que existe hoy para regular las emisiones.

Las declaraciones son simples manipulaciones y mentiras de la ultraizquierda y organizaciones ambientalistas, cuyo único fin es enriquecerse con el dinero de los contribuyentes y no cuidar la salud humana ni el medio ambiente como se ha demostrado en las últimas tres décadas de intensas campañas mediáticas y la corrupción en estos grupos.

Hoy, los mayores contaminantes que consume el ser humano en todo el planeta se encuentran en los alimentos, como han revelado cientos de estudios científicos en los últimos 20 años.

FUENTE: Con información con AFP.

