viernes 8  de  agosto 2025
Arancel promedio de EEUU sube a 20,1%, similar a la década de 1910

El cálculo se basa en los volúmenes de intercambios y era de sólo el 2,4% cuando Donald J. Trump asumió la presidencia, una de las razones por las que su gobierno emprendió un nuevo plan de gravámenes

Dueño de un mercado en la India habla con periodistas sobre los aranceles.

Dueño de un mercado en la India habla con periodistas sobre los aranceles.

PATRIK T. FALLON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El arancel promedio de Estados Unidos se enmarca al 20,1%, después de la entrada en vigor de los nuevos derechos aduaneros para decenas de países, según cálculos de la OMC y el FMI, actualizados el viernes.

Es el nivel más alto desde principios de la década de 1910, exceptuando algunas semanas de 2025.

Esta tasa teórica, calculada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se basa en los volúmenes de intercambios constantes y era de sólo el 2,4% cuando Donald Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero.

Precisamente ese mínimo gravemen fue una de las razones del por qué Trump emprendió su plan de aranceles de EEUU en el comercio mundial.

El anuncio de Trump el 2 de abril sobre la imposición de aranceles "recíprocos" a los principales socios comerciales de Estados Unidos y las posteriores escaladas, especialmente con China, llevaron brevemente la tasa promedio al 24,8% en mayo, una cifra no vista desde 1904, según datos de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos.

Aranceles: una efectiva estrategia económica para EEUU

En la década de 1930, la tasa, calculada dividiendo el monto de los impuestos por el monto de las importaciones, alcanzó casi el 20%.

El nuevo cálculo de la OMC y el FMI aplica las tarifas anunciadas por producto a los volúmenes comerciales de 2024.

Además, tiene en cuenta los acuerdos comerciales que Estados Unidos negoció con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otros países y que han entrado en vigor.

Estos acuerdos generalmente incluían niveles de aranceles más bajos que los que Trump anunció en abril, pero eran más altos que la tasa base del 10% impuesto por Estados Unidos.

La tasa, en alza con relación al nivel teórico de finales de junio (17,3%), integra, entre otros, los nuevos aranceles que entraron en vigor el jueves, así como el aumento de algunos derechos aduaneros dirigidos a Canadá y Brasil, entre otros.

FUENTE: Con información de AFP.

