EEUU: "Más de un millón de inmigrantes se van de forma voluntaria"

"Hemos tenido durante tres meses consecutivos cero inmigrantes ilegales que entren a Estados Unidos, la primera vez en la historia de esta nación que hemos visto ese tipo de seguridad en la frontera" con México", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

ALEX BRANDON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de un millón de inmigrantes ilegales se fueron de Estados Unidos por su cuenta o de forma voluntaria desde que el presidente Donald Trump regresó al poder el 20 de enero, afirmó este viernes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Desde enero Trump selló prácticamente la frontera con México, anunció el envío de al menos 1.500 militares a la zona y aplicó una política migratoria de mano dura.

"Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta (de forma voluntaria) desde que comenzamos esta administración", declaró Noem en rueda de prensa en Chicago.

Y "sabemos que miles y miles de personas han usado la aplicación" móvil CBP Home que insta a los migrantes en situación irregular a autodeportarse, prosiguió.

Además "hemos arrestado a cientos de miles de estos criminales ilegales", dijo.

Según ella "más del 70% tienen cargos pendientes o condenas penales, el resto tiene órdenes de deportación definitivas".

En los últimos meses las detenciones de migrantes se han multiplicado en el país, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo.

Cero entradas ilegales en la frontera por tres meses consecutivos

"Llevamos a cabo operativos policiales específicos en todo el país y utilizamos nuestros archivos de casos e información para saber quién es un delincuente en este país que necesita ser deportado y quién tiene una orden de deportación definitiva", justificó Noem.

"No cumplen la ley si están aquí ilegalmente", reiteró, e insistió en que si se van por su cuenta podrían regresar con una visa.

La secretaria de Seguridad Nacional considera que la política migratoria de Trump, que prometió un récord de deportaciones, es todo un éxito.

"Hemos tenido durante tres meses consecutivos cero inmigrantes ilegales que entren a Estados Unidos, lo que constituye la primera vez en la historia de esta nación que hemos visto ese tipo de seguridad en la frontera" con México, sostuvo.

Para intentar conseguir su objetivo Trump ha decidido reforzar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"El presidente Trump nos asignó los recursos para contratar a 10.000 nuevos oficiales de ICE", dijo Noem.

"Tenemos más de 80.000 solicitantes para esos puestos", añadió en la rueda de prensa, en la que acusó a gobernadores demócratas de estados y ciudades "santuario" de "obstruir" los esfuerzos federales para expulsar a migrantes.

Las llamadas "ciudades santuario" permiten a la policía negarse a cooperar con agentes migratorios si carecen de una orden judicial y compartir información sobre migrantes en situación irregular si corren riesgo de ser deportados.

FUENTE: Con información de AFP.

