viernes 8  de  agosto 2025
Guerra en Ucrania

EEUU y Rusia confirman cumbre en Alaska; el Kremlin anuncia invitación a Trump para visitar Moscú

"La muy esperada reunión" tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska, escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano antes de una reunión en Helsinki el 16 de julio de 2018.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano antes de una reunión en Helsinki el 16 de julio de 2018.

AFP / Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ — El Kremlin confirmó el sábado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán en Alaska el 15 de agosto, y calificó el lugar elegido como "bastante lógico".

"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, limitan entre sí. (...) Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering", dijo el asesor de la presidencia rusa Yuri Ushakov.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"
En EEUU, el ICE bajo la administración de Donald Trump ha alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares.
DISPUTA LEGAL

Tribunal desestima desacato contra administración de Trump por deportaciones a El Salvador

El Kremlin también anunció que invitó a Trump a visitar Rusia tras la cumbre: "Es natural esperar que la próxima reunión entre los presidentes se celebre en territorio ruso. Ya se ha enviado la invitación correspondiente al mandatario estadounidense".

Horas antes, el presidente Trump confirmaba el encuentro con su homólogo ruso, como parte de sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, que dijo que podría incluir un "intercambio de territorios".

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables hasta ahora.

"La muy esperada reunión" tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska, escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social.

En vez de en un terreno neutral, la reunión tendrá lugar en este vasto y agreste estado del extremo noroeste del continente americano, cerca de Rusia.

Territorio cedido

De hecho, este territorio fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

El Kremlin calificó esta decisión de "bastante lógica" y afirmó haber invitado a Trump a Rusia para "la próxima reunión".

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Será, por tanto, el primer encuentro en persona entre ambos desde junio de 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021) y la primera vez que Putin pise suelo estadounidense desde 2015, cuando gobernaba el demócrata Barack Obama.

El encuentro se realizará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido reiteradamente tener voz y voto en el asunto.

"Intercambio de territorios"

Preguntado el viernes sobre si Ucrania tendría que hacer concesiones, Trump respondió que "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos" en el caso de un futuro acuerdo. No dio detalles.

"Hablamos de un territorio donde los combates llevan más de tres años y medio (...) es complicado, no es nada fácil, pero vamos a recuperar parte de él", dijo.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza.

En un intento por avanzar en las negociaciones, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido en el Kremlin por Putin.

Aranceles

Putin habló por teléfono este viernes con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Estas llamadas se dan el día que expiró el ultimátum dado a Moscú la semana pasada por Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a los países que comercien con Rusia, como India y China.

El último ciclo de negociaciones directas entre los dos beligerantes en Estambul en julio se saldó solo con un canje de prisioneros y de restos mortales de soldados.

Entretanto, el ejército ruso prosigue sus bombardeos en Ucrania y los ataques en el frente, donde sus soldados son más numerosos y están mejor equipados.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

¿Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación

Nueva función de Instagram que comparte ubicación de usuario genera temores sobre privacidad

