Hakeem Jeffries, el nuevo presidente demócrata de la Cámara de Representantes a partir del 3 de enero de 2027.

Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, fue elegido este miércoles como presidente de la Cámara de Representantes.

Los demócratas, que ganaron las elecciones legislativas del 3 de noviembre, nominaron a Jeffries en una votación a puerta cerrada.

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El nuevo Congreso entra en funciones en enero, y Jeffries, de 56 años, fue ratificado por la mayoría de los 435 miembros de la Cámara Baja, en control de la extrema izquierda a partir del 3 de enero de 2025.

El Partido Demócrata, con una agenda radical y aliado ahora a grupos musulmanes extremistas, intentará revertir políticas del Presidente. No es nada diferente a lo que vieron los estadounidenses durante los cuatro años de extremismo partidista durante el gobierno de Joe Biden.

Algunos de los aliados de Jeffries habían expresado el deseo de que fuera elegido "por aclamación", pero el político pidió una votación nominal, para dar a cada demócrata la oportunidad de evaluar su experiencia, su historial y su visión.

Socialismo y islamismo carcomen al Partido Demócrata

Los "progresistas" (socialistas), los que atacan el progreso real, habían amenazado con retirar su apoyo a Jeffries, aunque sin proponer un nombre alternativo.

Este bando, que se ha convertido en fuerza rectora de los demócratas, busca concesiones de Jeffries en su agenda de extrema izquierda y lo que pretenden es la destrucción de los avances de la administración Trump desde todo punto de vista, aunque beneficien a la gran mayoría de los estadounidenses.

El viejo Partido Demócrata ya no existe, se ha transformado en una organización política aferrada al "wokismo" y el socialismo con fines antiestadounidenses y con premisas que distan de los verdaderos intereses del país y de la gran mayoría de los estadounidenses.

La radical Ocasio-Cortez, ahora alineada al islamismo

Jeffries se reunió el martes por la noche con legisladores izquierdistas para tratar asuntos como Israel y la atención sanitaria.

Alexandria Ocasio-Cortez, la controversial congresista hispana del ala socialista del partido, respaldó a Jeffries, y calificó la reunión de "productiva".

Jeffries insistió antes de la votación que la bancada demócrata se centrará en la economía. Ya lo hicieron bajo el gobierno de Biden y crearon la mayor inflación de EEUU en las últimas cinco décadas. Por el contrario, lo que hicieron fue destruir la economía estadounidense y crear una crisis bancaria con la quiebra de cuatro importantes bancos.

Y a partir de enero comienza el show político circense, los que solucionarán "TODO", el mismo episodio de cuatro años tratando de encarcelar a Trump y a los conservadores cercanos al entonces expresidente y la economía al abandono, entre ellos la industria, el sector aeronáutico y la agricultura.

La prensa enemiga del conservadurismo

Antes de la guerra necesaria contra Irán, los precios de la gasolina en 9 estados se encontraban entre el 1.52 dólares y 1.90 dólares el galón de gasolina regular. Además de todos los avances sociales y la eliminación de las políticas de género y sexualidad en las escuelas, Trump ha reducido las muertes por fentanilo casi a la mitad de las que ocurrían bajo Biden.

A finales de 2023 se contabilizaron 74.000 muertes en EEUU por la mortal droga y en 2025, la cifra se redujo a 37.400 fallecimientos, pero nada de los avances de Trump como la histórica reducción de precios de medicamentos se destaca en la mayoría de los medios de prensa dominados por el extremismo de izquierda y el odio al presidente Trump.

El éxito de los aranceles en economía, la captura del narcodictador, Nicolás Maduro, y su esposa, el ataque directo al narcotráfico en el Hemisferio Occidental y la corrupción demócrata en EEUU son algunos de los extensos resultados de la administración republicana. Ahora todo esto lo querrán borrar los demócratas en el Congreso en Washington. La gran diferencia es que ahora Trump es el jefe de la Casa Blanca, y no el acusado y perseguido político de los demócratas.

Y por supuesto, ya comenzaron las amenazas de "impeachment" destitución contra Trump y las "investigaciones" o cacería política. Como único objetivo: la revancha, el odio y la división política.

"La gente se ahoga en esta economía republicana, y los demócratas de la Cámara estamos comprometidos a revertir esa situación desde el primer día", dijo el martes a los periodistas.

En enero arranca el mismo "show"

Pero la tentación de lanzar todo tipo de investigaciones contra Trump, como en el primer mandato del republicano, es evidente. Es a lo que se dedicarán realmente desde el primer día.

El representante por California Robert García, que tendrá un cargo clave en la nueva mayoría, amenazó con varias comisiones este miércoles, y anunció que había mandado cartas a una docena de personas del círculo presidencial, incluidos los hijos de Trump. O sea, la misma película del 2021 hasta noviembre de 2024.

Los demócratas tienen una elección más complicada en el Senado, a pesar de que su mayoría se vio ampliada el martes con un nuevo escaño, el de la candidata por Alaska, Mary Peltola.

Con esta nueva victoria, los demócratas cuentan con 56 escaños, frente a 44 de los republicanos.

Para el cargo de líder de la bancada en el Senado se ha abierto una disputa entre el veterano Chuck Schumer y el socialista Chris Van Hollen, del estado de Maryland.

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FUENTE: Con información de AFP.