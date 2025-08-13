miércoles 13  de  agosto 2025
Florida reabre programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35.000 para compradores de vivienda

Enfermeros, técnicos de rayos X, dentistas, maestros, policías, y bomberos de Florida, pueden beneficiarse de la nueva ronda del programa de ayuda para comprar vivienda que inicia el 18 de agosto, con $50 millones en fondos

Hometown Heroes Housing de Florida abre su programa de ayuda.

Hometown Heroes Housing de Florida abre su programa de ayuda. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.-El programa Hometown Heroes Housing de Florida reabrirá el próximo lunes 18 de agosto de 2025, ofreciendo hasta 35.000 dólares en asistencia para el pago inicial y costos de cierre a compradores de vivienda por primera vez que trabajen a tiempo completo en ocupaciones esenciales dentro del estado. La iniciativa, cuenta con un presupuesto de 50 millones de dólares , lo que representa la mitad de la financiación otorgada en la última ronda y podría agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Un impulso a la vivienda para trabajadores esenciales

Creado en 2022, el Hometown Heroes Housing Program busca facilitar el acceso a la vivienda a profesionales de sectores como salud, educación, seguridad pública, justicia y cuidado infantil, así como a miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas. Además de la asistencia económica, el programa ofrece tasas hipotecarias competitivas y reducción de tarifas iniciales en préstamos FHA, VA, USDA y convencionales.

En 2024, 6.135 familias aprovecharon esta ayuda, sumándose a las casi 22.000 que han recibido el beneficio desde el lanzamiento del programa. Sin embargo, los fondos para esta nueva convocatoria son más limitados, por lo que las autoridades recomiendan a los interesados iniciar el proceso cuanto antes.

Detalles clave del programa 2025

Los solicitantes pueden recibir hasta el 5% del monto total de su primera hipoteca, hasta un máximo de 35.000 dólares y un mínimo de 10.000 en concepto de asistencia para el pago inicial -down payment- y los costos de cierre.

Esta asistencia está disponible mediante una segunda hipoteca diferida a 30 años, no amortizable y con una tasa del 0%. Esta segunda hipoteca vence y es pagadera en su totalidad al momento de la venta de la propiedad, la refinanciación de la primera hipoteca, la transferencia de la escritura o si el propietario deja de ocupar la propiedad como su residencia principal. El préstamo de Florida Hometown Heroes no es condonable. Es decir, el dinero del programa no se tiene que devolver, a menos que el propietario venda la vivienda, transfiera la propiedad o deje de vivir en ella.

Requisitos principales

  • Ser comprador de primera vivienda (haber estado sin título de propiedad en los últimos 3 años).
  • Estar empleado a tiempo completo por un empleador con sede en Florida.
  • Cumplir con los límites de ingresos por condado: en Miami-Dade: $185.850, Broward: $172,950, Palm Beach: $175,350.
  • Usar financiamiento FHA, VA, USDA o convencional.
  • Respetar el índice máximo de deuda/ingresos (50% con crédito de 680+, 45% con crédito de 640–679). Es decir, que los pagaos mensuales de la deuda, incluyendo la futura hipoteca, impuestos, seguro de vivienda, pagos de auto, tarjetas de crédito, y cualquier deuda no puede exceder del 50% del ingreso, si el puntaje de crédito es 680 o superior, y hasta 45% para quienes tienen un puntaje de crédito entre 640 y 679 puntos

Ocupaciones elegibles

Incluye enfermeros, técnicos y terapeutas de salud, personal escolar, bomberos, paramédicos, policías, operadores del 911, oficiales correccionales, trabajadores judiciales, personal de seguridad pública y empleados de centros de cuidado infantil autorizados, entre otros. Esta es la Lista completa de ocupaciones.

Historial de fondos y familias beneficiadas

Desde su lanzamiento en 2022, el Hometown Heroes Housing Program ha representado una inversión significativa en apoyo a los trabajadores esenciales de Florida, con más de 336 millones de dólares distribuidos en solo tres años. En su primer año, el programa destinó 100 millones para beneficiar a 6.717 familias, cifra que aumentó en 2023 a 136 millones de dólares y 8.855 familias gracias a una ampliación del presupuesto. En 2024, la asignación volvió a ser de 100 millones, alcanzando a 6.135 familias. En total, casi 22.000 hogares han logrado acceder a una vivienda propia gracias a esta iniciativa, lo que evidencia su impacto directo en la estabilidad y el arraigo de la fuerza laboral del estado.

Dónde y cómo solicitar el programa

La ayuda del Hometown Heroes Housing Program se tramita exclusivamente a través de prestamistas hipotecarios aprobados por la Florida Housing Finance Corporation. Los interesados deben:

  • Contactar a un prestamista participante, disponible en el listado oficial de Florida Housing en la sección Homebuyer Loan Programs Find a Lender del sitio web www.floridahousing.org.
  • Presentar documentos que demuestren ingresos, empleo, puntaje de crédito y elegibilidad ocupacional.
  • Calificar para un préstamo FHA, VA, USDA o Convencional.
  • Reservar los fondos una vez firmado el contrato de compra, ya que el dinero se asigna por orden de solicitud y podría agotarse en pocos días.

[email protected]

