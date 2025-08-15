Ventas minoristas en EEUU volvieron a aumentar en julio

Una señora chequea los precios de productos electrodomésticos.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron en julio por segundo mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado, según datos publicados este viernes por el Departamento de Comercio.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,5% intermensual, hasta los 726.300 millones de dólares, aunque el incremento fue menor al del junio, cuando crecieron un 0,9% (frente al 0,6% anunciado inicialmente).

Este aumento coincide plenamente con las expectativas de los analistas, que anticipaban un aumento del 0,5 %, según el consenso publicado por MarkerWatch.

Las ventas de vehículos y muebles fueron los principales impulsores del aumento registrado.

